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26 минут назад

Японцы придумали леденцы без вкуса и запаха

Мир новостей

В Стране восходящего солнца у покупателей пользуется большим спросом оригинальная новинка - леденцы без запаха и вкуса, созданные компанией Lawson.

Японцы придумали леденцы без вкуса и запаха
Фото: Мир новостейМир новостей

В составе необычных конфеток есть всего два ингредиента: синтетический заменитель сахара полидекстрозы и органический заменитель сахара. Откровенно говоря, как признаются те, кто уже успел попробовать новинку, леденцы все-таки имеют вкус, напоминающий сладость белого риса.

Производители безвкусных конфет рассказали, что некоторые покупают их леденцы, чтобы у них не пересыхало во рту и горле от лишних вкусовых добавок. Также они подчеркнули, что отсутствие лишних ароматизаторов и химических добавок в целом оказывает положительное влияние на организм человека.

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