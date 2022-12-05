Японцы придумали леденцы без вкуса и запаха

В составе необычных конфеток есть всего два ингредиента: синтетический заменитель сахара полидекстрозы и органический заменитель сахара. Откровенно говоря, как признаются те, кто уже успел попробовать новинку, леденцы все-таки имеют вкус, напоминающий сладость белого риса.

Производители безвкусных конфет рассказали, что некоторые покупают их леденцы, чтобы у них не пересыхало во рту и горле от лишних вкусовых добавок. Также они подчеркнули, что отсутствие лишних ароматизаторов и химических добавок в целом оказывает положительное влияние на организм человека.