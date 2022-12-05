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39 минут назад

Женщина продаст три бутылки виски и станет миллионершей

Lenta.ru

Жительница Великобритании отдала на оценку виски, принадлежавший ее дедушке, и узнала, что, продав его, станет миллионершей. Об этом сообщает The Sun.

Женщина продаст три бутылки виски и станет миллионершей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина приняла участие в телевизионной программе об антиквариате Antiques Roadshow. Ее интересовала ценность трех бутылок виски, которые ее дедушка получил в подарок от хозяина паба в 1950-е годы. Позднее они достались ей в наследство и хранились у нее на чердаке около 50 лет.

Оценщик Джон Фостер осмотрел бутылки и сообщил, что две из них датируются 1930-1940 годами, а одна, вероятнее всего, произведена в 1907-1908 годах. «В то время все увлекались изысканными винами, а виски становился все более популярным», — говорит он.

Фостер оценил стоимость трех бутылок в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей). Женщина была удивлена и заявила, что ее дедушка гордился бы, узнав о ценности алкоголя.

Вещи,Джон Фостер,
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