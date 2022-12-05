Женщина продаст три бутылки виски и станет миллионершей

Жительница Великобритании отдала на оценку виски, принадлежавший ее дедушке, и узнала, что, продав его, станет миллионершей. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина приняла участие в телевизионной программе об антиквариате Antiques Roadshow. Ее интересовала ценность трех бутылок виски, которые ее дедушка получил в подарок от хозяина паба в 1950-е годы. Позднее они достались ей в наследство и хранились у нее на чердаке около 50 лет.

Оценщик Джон Фостер осмотрел бутылки и сообщил, что две из них датируются 1930-1940 годами, а одна, вероятнее всего, произведена в 1907-1908 годах. «В то время все увлекались изысканными винами, а виски становился все более популярным», — говорит он.