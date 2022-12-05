Назван предмет из СССР, который можно выгодно продать

Советские духи и одеколоны лучше не выбрасывать, поскольку их можно выгодно продать, заявил в беседе с Tsargrad.tv президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов . По его словам, старенький флакон купят, даже если самой жидкости осталось немного.

«А если они еще и в старенькой коробке, то они тем более стоят денег. Это, допустим, духи «Огни Москвы», «Красная Москва», продукция парфюмерной фабрики «Северное сияние», — пояснил Архипов.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя избавляться от советских книг, выпущенных в конце 1950-х — начале 1960-х годов, особенно детских, а также от посуды того же времени, прежде всего — фарфоровой. Перед тем, как выбрасывать предметы старины, Архипов порекомендовал посоветоваться со специалистом.