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33 минуты назад

Назван предмет из СССР, который можно выгодно продать

Газета.Ru

Советские духи и одеколоны лучше не выбрасывать, поскольку их можно выгодно продать, заявил в беседе с Tsargrad.tv президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов. По его словам, старенький флакон купят, даже если самой жидкости осталось немного.

Назван предмет из СССР, который можно выгодно продать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«А если они еще и в старенькой коробке, то они тем более стоят денег. Это, допустим, духи «Огни Москвы», «Красная Москва», продукция парфюмерной фабрики «Северное сияние», — пояснил Архипов.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя избавляться от советских книг, выпущенных в конце 1950-х — начале 1960-х годов, особенно детских, а также от посуды того же времени, прежде всего — фарфоровой. Перед тем, как выбрасывать предметы старины, Архипов порекомендовал посоветоваться со специалистом.

Вещи,Валерий Архипов,
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