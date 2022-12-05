Chanel выпустил книгу в честь 90-летия ювелирной линейки

Французский модный дом Chanel отметил 90-летие своей ювелирной линии, запущенной его основательницей Габриэль Шанель в 1932 году, выпуском 518-страничной иллюстрированной книги. Об этом сообщает WWD.

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Первой в книге представлена линейка «Bijoux de Diamants», созданная в 1932-м самой Коко Шанель — большая часть входивших в нее изделий не сохранилась и была разобрана. В мае прошлого года дизайнерские идеи основательницы Chanel попытались воплотить в коллекции «1932», дизайнером которой стал глава ювелирного подразделения дома Патрис Легуро.

Также в книге можно найти изображение ожерелья «55,55» с восьмигранным бриллиантом «изумрудной» огранки весом в 55,55 карат. Созданное для дома украшение никогда не продавалось и не будет продано. Оно хранится в ювелирно-часовом бутике Chanel в Париже на Вандомской площади.