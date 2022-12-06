На аукционе продали платье скончавшейся солистки Fleetwood Mac

Пару деревянных шаров, на обложке альбома Rumours рок-группы Fleetwood Mac прикрепленных к штанам основателя коллектива Мика Флитвуда, продали на аукционе Julien's Auctions в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) за $126,5 тыс. Об этом сообщает RTE.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На обложке, кроме Мика Флитвуда, изображена солистка Кристин Макви. Шары с золотой надписью «Сезам, откройся» музыкант якобы похитил в туалете ночного клуба.