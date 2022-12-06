Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
2 часа назад

Пару шаров со штанов основателя Fleetwood Mac продали за $126,5 тысяч

Газета.Ruиещё 1

Пару деревянных шаров, на обложке альбома Rumours рок-группы Fleetwood Mac прикрепленных к штанам основателя коллектива Мика Флитвуда, продали на аукционе Julien's Auctions в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) за $126,5 тыс. Об этом сообщает RTE.

На аукционе продали платье скончавшейся солистки Fleetwood Mac
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На обложке, кроме Мика Флитвуда, изображена солистка Кристин Макви. Шары с золотой надписью «Сезам, откройся» музыкант якобы похитил в туалете ночного клуба.

Платье, в котором на обложке снята Макви, продали на том же аукционе более чем за $56 тыс., а динамик и микрофоны группы — за $37 тыс.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители