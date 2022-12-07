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1 час назад

Елизаветинскую Библию XVIII века восстановили в Екатеринбурге

Lenta.ru

Уникальную Елизаветинскую Библию XVIII века отреставрировали и вернули Музей истории Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Елизаветинскую Библию XVIII века восстановили в Екатеринбурге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Над восстановлением раритетного издания трудились три реставратора из Екатеринбурга Надежда Щербакова, Елена Орлова и Максим Малых. К работе специалисты приступили в 2015 году, реставрация заняла семь лет.

Заместитель директора, куратор фондов Музея истории Екатеринбурга Алена Союрова подчеркнула, что Библия попала в учреждение в 1997 году. По ее словам, издание является важными книжным памятником и одним из самых древних экспонатов коллекции музея, не считая археологических находок. «[Елизаветинская Библия] характеризует этапы развития религиозных воззрений российского общества», — подчеркнула она.

Отмечается, что в среду, 7 декабря, в Музее истории Екатеринбурга пройдет презентация экспоната. В рамках мероприятия Алена Союрова и реставратор Максим Малых расскажут об истории книги, процессе ее восстановления и особенностях работы с уникальными экспонатами.

Елизаветинская Библия — название перевода с греческого и латыни на церковнославянский язык, изданного в 1751 году. Работа над созданием обновленного перевода началась при Петре I, продолжилась при Екатерине I и была завершена только во время правления императрицы Елизаветы Петровны. В настоящее время Русская Православная Церковь использует текст Елизаветинской Библии с учетом незначительных правок во время богослужений.

Ранее сообщалось, что в Новгородском государственном музее-заповеднике отреставрируют Икону Богоматери «Одигитрия» XIV века с использованием новейшего оборудования. Сроки завершения работы пока не раскрываются.

Вещи,Надежда Щербакова,Елена Орлова,РПЦ,
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