Икону Рублева «Троица» вернули в экспозицию Третьяковки

Икона «Троица» Андрея Рублева вновь украшает 60-й зал постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Ее вернули из Троице-Сергиевой лавры, где она находилась некоторое время. Об этом сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мы наблюдаем за иконой, в настоящий момент она находится в экспозиции. Посмотрите, в каком она состоянии и как сияет», – приводит слова руководителя ТАСС.

Этим летом «Троица» пару дней находилась в Троице-Сергиевой лавре, где праздновали 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского. Далее ее отправили под наблюдение экспертов.