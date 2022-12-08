Икону Рублева «Троица» вернули в экспозицию Третьяковки

Икона «Троица» Андрея Рублева вновь украшает 60-й зал постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Ее вернули из Троице-Сергиевой лавры, где она находилась некоторое время. Об этом сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова.
«Мы наблюдаем за иконой, в настоящий момент она находится в экспозиции. Посмотрите, в каком она состоянии и как сияет», – приводит слова руководителя ТАСС.
Этим летом «Троица» пару дней находилась в Троице-Сергиевой лавре, где праздновали 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского. Далее ее отправили под наблюдение экспертов.
После обследования иконы специалисты заключили, что ее состояние не ухудшилось. Протокол реставрационного совета, в котором описано состояние иконы, уже направлен в Минкультуры РФ, отметила Трегулова.