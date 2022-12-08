На аукцион выставлена коллекция икон Александра Липницкого

Часть собрания икон рок-музыканта и коллекционера, погибшего почти два года назад, выставлена на торги Аукционного дома Клуба коллекционеров графики. В ней преобладают иконы северного происхождения XVI–XIX веков.

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На аукцион, который проведет Аукционный дом Клуба коллекционеров графики, попали 46 икон — это только часть собрания, которое Александр Липницкий собирал на протяжении всей жизни. Всю коллекцию планируют распродать в несколько этапов, ее полная стоимость пока не раскрывается. Стоимость первой части собрания, которую представят 17 декабря (общедоступная предаукционная выставка работает с 12 по 17 декабря), может достигать 30 млн руб.

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Коллекция достаточно хорошо известна зрителям и профессионалам: иконы из нее неоднократно показывали на выставках. Последняя прошла осенью нынешнего года в Музее имени Рублева; на ней были показаны не только иконы, рамы и оклады к ним, но и личные вещи рок-гитариста, основавшего вместе со своим школьным другом Петром Мамоновым рок-группу «Звуки Му».

Как рассказывал TANR сам Александр Липницкий, иконами он интересовался с юности — и чтобы отличаться от «серого большинства», и чтобы заработать денег. Его коллекционерские вкусы менялись со временем. Иконами северных писем он увлекся уже в 1980-е, после паузы, заполненной музыкальной деятельностью. «В 1970–1980-е годы, когда формировалось ядро коллекции, главной целью собирателей иконописи были древние иконы, созданные в крупных художественных центрах. Липницкий посчитал, что достойной конкуренции владельцам уже существовавших таких собраний древностей он составить не сможет. Кроме того, ему хотелось, чтобы коллекция сразу обрела собственное лицо», — говорит Степан Вишневский, основатель аукционного дома. И она, несомненно, его обрела; сам Александр Липницкий называл ее «моя нарядная коллекция».

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Топ-лотом торгов эксперты называют образ преподобного Алексия, человека Божия, выполненный в последней трети XVIII века мастерами поонежской артели Ивана Богданова-Карбатовского; его стартовая цена — 1,6 млн руб. Не менее значимый образ — «Великомученица Параскева Пятница», покровительница торговли и ремесел, со стартовой стоимостью 1,2 млн руб. Эту икону, написанную в середине — второй половине XVI века среднерусским мастером, в окладе XVIII века, Александр Липницкий купил из собрания еще одного крупного коллекционера икон во второй половине ХХ века — Михаила Де Буара (Елизаветина). Такой же провенанс имеет икона «Святая Троица» («Сопрестолие»), которую выставят на аукционе по стартовой цене 900 тыс. руб.

Александр Липницкий придавал огромное значение деятельности частных коллекционеров икон, разрабатывающих темы, которые игнорируют крупные государственные музеи. Его собрание северных икон, староверских складней, киотов-божниц, любовь к искалеченным иконам, которые он стремился восстановить, а также внимательное отношение к окладам, даже поздним, как свидетельствам бытования икон уникальны. Кроме того, он был щедрым меценатом.

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