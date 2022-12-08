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58 минут назад

Какую нон-фикшн-книгу подарить: 10 идей

Теории и Практики

Если вы хотите подарить кому-то книгу, но теряетесь, предлагаем обратиться к нашей подборке. В ней мы собрали 10 нон-фикшн-книг, которые, на наш взгляд, станут хорошим подарком. Темы разнообразные — от искусственного интеллекта до секса и кино. Возможно, вы найдете и что-то для себя.

«Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства, 1929-1939»

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Флориан Иллиес

Издательство: Ad Marginem

Флориан Иллиес возвращает нас в эпоху политической катастрофы, чтобы рассказать об известных влюбленных. Пока национал-социалисты захватывают власть в Германии, сжигают книги, случаются и истории любви. Жан-Поль Сартр ест чизкейк с Симоной де Бовуар, Ф. Скотт Фицджеральд заводит романы в Нью-Йорке, Бертольт Брехт и Хелена Вайгель бегут в изгнание.

«Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса»

Стивен Пинкер

Издательство: «Альпина Паблишер»

Каким бы катастрофичным ни казался мир сегодня, прогресс все равно происходит. Стивен Пинкер показывает и доказывает это не только на примере Запада, но и всего мира во всех областях, от здоровья и благосостояния до безопасности, мира и прав человека.

«Сам секс. Как обсуждать, получать и доставлять удовольствие»

Саша Казанцева

Издательство: Individuum

Многие чувствуют себя неуверенно, когда дело доходит до темы секса. Даже обсудить ее с партнерами не всегда получается. Как понять, чего хочется нам самим? Как донести свои желания до партнера? Откуда берутся сексуальные фантазии, как они помогают нам и можно ли делить их на «нормальные» и «странные»? Секс-просветительница и писательница Саша Казанцева подробно отвечает на эти и десятки других вопросов.

«100 арт-манифестов от футуристов до стакистов»

Алекс Данчев

Издательство: «Альпина Паблишер»

В этой книге представлены 100 манифестов, написанные 100 лет назад известными представителями самых разных областей — от архитектуры и поэзии до кулинарии. Вот немногие из имен: Кандинский, Маяковский, Родченко, Ле Корбюзье, Мураками, Гилберт и Джордж, Маринетти, Аполлинер, Бретон, Троцкий, Ги Дебор и Рем Колхас.

«Краткая история всего»

Кен Уилбер

Издательство: «МИФ»

Уилбер предлагает аналог философской «единой теории поля» для осмысления Вселенной и дает инструменты для решения множества проблем, включая вопросы гендерных ролей, мультикультурализма, экологии и не только.

«Тело помнит все: какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть»

Бессел ван дер Колк

Издательство: «Бомбора»

Психологическая травма нарушает нашу способность доверять внутренним чувствам, из-за нее сложно испытывать радость, чувствовать близость. Она отражается даже на физиологии и иммунной системе. В этой книге Бессел ван дер Колк рассматривает, как возникает травма, и дает практические советы по тому, как ее излечить через понимание своего тела.

«Заменит ли нас искусственный интеллект?»

Шелли Фэн

Издательство: Ad Marginem

Системы ИИ — от социальных сетей до Netflix — уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Будет ли доминировать ИИ? Вытеснит ли ИИ людей? Способен ли ИИ преобразовать общество и человечество в целом? На эти актуальные темы рассуждает автор.

«Как рождаются эмоции. Революция в понимании мозга и управлении эмоциями»

Лиза Фельдман Барретт

Издательство: «МИФ»

Профессор психологии Лиза Фельдман Барретт объединила знания об эмоциях, открытиях нейробиологии, социальной психологии и философии, и доступным языком рассказала о новой теории и многочисленных аспектах эмоций, которые мы испытываем и с которыми сталкиваемся каждый день.

«Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя»

Эдит Ева Эгер

Издательство: «МИФ»

Эдит Эгер объясняет, что самой страшной тюрьмой была не та, куда ее отправили нацисты, а та, которую она создала сама для себя. Автор описывает 12 самых распространенных установок, лишающих нас свободы. Среди них — синдром жертвы, избегание, игнорирование себя, стыд, осуждение, непрощение, страх, отчаяние.

«Лучший год в истории кино. Как 1999-й изменил все»

Брайан Рафтери

Издательство: Individuum

«Матрица», «Звездные войны: Эпизод I», «Бойцовский клуб», «Ведьма из Блэр», «Шестое чувство», «Красота по-американски»… 1999 год в истории кино создал шедевры, эхо которых до сих пор слышно в поп-культуре. Журналист Брайан Рафтери взял больше сотни интервью у причастных к их производству и рассказал об устройстве Голливуда.

Вещи,Жан-поль Сартр,Кен Уилбер,Стивен Пинкер,Ги Дебор,Бертольт Брехт,Рем Колхас,Netflix,
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