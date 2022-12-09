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19 минут назад

Возвращающие в СССР новогодние игрушки продают в Костроме по 80 тысяч рублей

Kostroma.Today

Их много.

Возвращающие в СССР новогодние игрушки продают в по 80 тыс. рублей
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

Сайты объявлений в Костроме пестрят предложениями о покупке советских новогодних игрушек, узнал KOSTROMA.TODAY.

Причем, цены на елочные украшения разные: некоторые продают за символические 50 рублей, а другие — за более серьезные суммы. Есть предложения по 1,5 — 2,5 тысячи рублей за штуку.

Но некоторые объявления просто поражают. Например, кто-то решил избавиться от старого запаса за 10 тысяч рублей: это целая коробка со стеклянными шариками, елочками, дедушками морозами.

А одно объявление сильно выделяется среди остальных.

«Продаются все разом, игрушек всего 78 штук. В среднем все 80-х годов. Состояние, как на фото. Украсят вашу ёлочку и вернут вас в детство. Цена: 80 тысяч рублей», — гласит оно.

На фото — все те же советские игрушки, но, стоит отметить, в очень хорошем состоянии.

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