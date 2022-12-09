Эксперты назвали самые дорогие елочные игрушки родом из СССР

Среди советских елочных игрушек могут попадаться редкости, которые оказываются находкой для коллекционера и дорого стоят. Об этом рассказали "Газете.Ru" эксперты платформы Авито.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Так, в числе самых дорогих советских игрушек они назвали стеклянные фигурки на прищепке, выпускавшиеся по мотивам сказок.

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"Самые известные среди коллекционеров фигурки – Гуси-лебеди и Конек-горбунок. Их отличительной особенностью стала сложная окраска с переходом цветов. Так, окрас конька-горбунка градиентный – темная голова и шея переходят в светлую спину, а на крупе и бедрах темный цвет возвращается", — рассказали специалисты.

Стоимость фигурки начинается от 20 тыс. рублей и доходит до 110 тыс. рублей.

Интерес для коллекционеров представляют также Баба-яга в ступе (можно купить за 22 тыс. рублей) и Балда с зайцем (40 тыс.).

Редкими и дорогими считаются игрушки из ваты и папье-маше — в силу недолговечности материалов таких советских елочных украшений сохранилось мало.

"Одна из самых известных елочных игрушек из ваты и папье-маше – "Дюймовочка на ласточке". За этой игрушкой коллекционеры устраивают настоящие гонки. Фигурку черной ласточки, на спине которой сидит Дюймовочка, в хорошем состоянии можно купить за 20 000 рублей", — сообщили на платформе.

Что же касается ватных игрушек, то особенную ценность представляет серия украшений, приуроченных к выходу фильма "Цирк" и созданных ленинградской артелью "Изокульт".

"Самые интересные изделия можно встретить за 100 000 рублей и дороже, а украшения попроще – от 5 до 30 тысяч. Так, девочка-клоунесса в пелерине в хорошем состоянии стоит 60 000 рублей, фигурка слона в коллекционной сохранности – 16 500 рублей, а клоун из ваты с канифольным личиком — 6 000 рублей", — утверждают эксперты.

Коллекционный интерес представляют плоские игрушки в технике "картонаж", отделанные фольгой с тиснением.

Так, например, "Паровоз Сталина" и "Броневик" могут стоить от тысячи до десятков тысяч рублей, в зависимости от состояния.

"Однако самой известной картонажной игрушкой остается "Пограничник Карацупа с собакой" – есть примеры ее продажи за сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Впрочем, иногда коллекционеры приобретают ее и за гораздо более скромную цену. Эта игрушка изображает героя СССР — пограничника Никиту Карацупу со своим псом Ингусом", — рассказали на платформе.