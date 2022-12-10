Протереть и не включать. Как спасти упавший в сугроб смартфон

Пользоваться гаджетами зимой на улице бывает очень неудобно. Без специальных перчаток, на которые реагируют сенсорные экраны, быстро замерзают руки. А в самих перчатках неудобно держать сам смартфон — он то и дело норовит выскользнуть из рук. Если такая неприятность случилась и ваш телефон упал в сугроб или лужу от растаявшего снега, его нужно срочно реанимировать. Вот как это сделать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Первым делом, как только вы вытащили гаджет из снега, нужно его хорошенько встряхнуть, чтобы избавить от попадания большого количества влаги внутрь.

Оказавшись дома или в помещении, ещё раз протрите телефон средствами, впитывающими влагу. Проверьте разъёмы, динамик, слот для сим-карты. Можно даже снять аккумулятор, если устройство смартфона позволяет это сделать. Отчищать гаджет от остатков снега нужно мягкими средствами — жёсткие или металлические предметы могут его повредить.

Второй шаг — положите телефон в горизонтальное положение и отключите. В течение суток лучше им вообще не пользоваться.

Категорически противопоказано сушить смартфон феном или класть на батарею. В первом случае вы просто разгоните воду ещё больше, во втором — сделаете хуже аккумулятору из-за резкого перегрева.

Помните: пока смартфон полностью не высохнет, заряжать его нельзя. В снегу обычно много реагентов. При соприкосновении с электричеством они могут вызвать коррозию.