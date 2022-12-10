Протереть и не включать. Как спасти упавший в сугроб смартфон

Пользоваться гаджетами зимой на улице бывает очень неудобно. Без специальных перчаток, на которые реагируют сенсорные экраны, быстро замерзают руки. А в самих перчатках неудобно держать сам смартфон — он то и дело норовит выскользнуть из рук. Если такая неприятность случилась и ваш телефон упал в сугроб или лужу от растаявшего снега, его нужно срочно реанимировать. Вот как это сделать.
Первым делом, как только вы вытащили гаджет из снега, нужно его хорошенько встряхнуть, чтобы избавить от попадания большого количества влаги внутрь.
Оказавшись дома или в помещении, ещё раз протрите телефон средствами, впитывающими влагу. Проверьте разъёмы, динамик, слот для сим-карты. Можно даже снять аккумулятор, если устройство смартфона позволяет это сделать. Отчищать гаджет от остатков снега нужно мягкими средствами — жёсткие или металлические предметы могут его повредить.
Второй шаг — положите телефон в горизонтальное положение и отключите. В течение суток лучше им вообще не пользоваться.
Категорически противопоказано сушить смартфон феном или класть на батарею. В первом случае вы просто разгоните воду ещё больше, во втором — сделаете хуже аккумулятору из-за резкого перегрева.
Помните: пока смартфон полностью не высохнет, заряжать его нельзя. В снегу обычно много реагентов. При соприкосновении с электричеством они могут вызвать коррозию.
Кстати, о зарядке. Часто нам приходится использовать устройства, которые не входили в комплект смартфона. При этом существует довольно расхожее мнение, что это вредно для устройства. Оказалось, пользоваться «неродной» зарядкой можно, но есть важный нюанс.