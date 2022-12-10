Топ-10 классных подарков не дороже 500 рублей

Совсем скоро Новый Год. Советуем тебе уже сейчас выбрать подарки, чтобы потом судорожно не бегать по магазинам в поисках «хоть чего-то». Блогерша SOFI AM подсказала нам несколько крутых идей, которыми можно воспользоваться при покупке подарка.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

“Собери сам” из “Золотого Яблока”

Видео дня

На сайте “Золотого Яблока” есть много разных интересных вариантов. В том числе вы можете собрать там подарочную коробку в районе 500 рублей. Например, корейские маски для лица от Orjena и Clara’s Choice стоят в районе 35-40 рублей, сыворотка для кератина волос и спрей для волос от Lador за 129 рублей и 249 рублей. Можно добавить патчи от Natura Siberica (326 рублей), соль и бомбочки для ванны и сладости. Получится очень милый и полезный набор для молодой девушки. Или можно купить набор из блеска для губ и туши для ресниц от Estrade можно купить за 410 рублей. А если вместо блеска брать масло для губ, будет дороже всего на рублей.

Сертификат на сладости

Сладкоежкам можно подарить сертификат на поход в рай — в магазин “Пират-Мармелад”. Это отличная возможность порадовать как детей, так и любителей сладкого.

Книга

Если вы знаете примерный вкус человека, которому собираетесь дарить подарок, а еще вы знаете, что он обожает читать, то подарите ему книгу. Он будет несказанно счастлив.

Подарочный набор для мужчин

Shary Brutality For Men Only. Прекрасный набор, состоящий из двух тканевых масок, созданных специально для мужской кожи. Средства увлажняют и успокаивают кожу лица + подушка для путешествий, цвет в ассортименте. И это всего за 275 рублей.

Также отличный подарок для мужчин — набор от ECOLATIER Urban Men Care (400 рублей). В него входит шампунь и крем для бритья. Главный ингредиент в составе — это сок дерева Кротон Лехлера (Кровь Дракона), который стимулирует детокс клеток и является природным регенератором кожи.

Картина по номерам

Для любителей порисовать и отвлечься это отличный вариант. Малого того, что это очень затягивает, так еще и в итоге получается нереально красиво. Вариантов рисунка десятки, на любой вкус.

Настольные игры

Мафия, UNO и разные головоломки — это во-первых интересно, а во-вторых подходит для людей любых возрастов.

Набор для выпечки