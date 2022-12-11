Москвичи вспомнили ассортимент колхозного рынка во времена СССР

Ассортимент одного из колхозных рынков во времена СССР вспомнили жители столицы. На обсуждение их натолкнуло фото Зацепского рынка в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

В комментариях россияне перечислили популярные товары из той торговой точки: продукты, одежда, школьные принадлежности и цветы. «Помню живых раков у входа», «Мы дедушке там покупали сандалии», «А еще мороженое с кремовой розочкой в бумажном стаканчике», — рассказали пользователи.

Фолловеры попытались вспомнить, в каких годах был закрыт Зацепский рынок. «Кажется, работал до конца или середины 1970-х», — предположили в комментариях. Кто-то отметил, что москвичи вели торговлю на этом месте еще с XVIII века, а в наши дни эту территорию занимает разросшийся Павелецкий вокзал.