Парфюмеры выпустили «Запах России»

«И дым отечества нам сладок и приятен» - этой фразой Александра Грибоедова должно быть вдохновились парфюмеры из Калининграда, когда задумали выпустить линейку духов с ароматами из разных регионов страны.

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Каким же получится «Запах России»? Ароматы тесно связаны с памятью и ассоциациями. Парфюмеры из Калининграда взяли этот принцип на вооружение и подошли к проекту с научной точки зрения. Сначала они опрашивали жителей региона, для которого создавали тот или иной аромат, с чем, с каким запахом они ассоциируют свой родной город, свой регион. В Туле это оказался аромат знаменитого тульского пряника и глиняной игрушки, в Иркутске - свежесть Байкала и запах сибирской тайги, в Кемерове - сосен и местной выпечки.

К проекту уже присоединились семь регионов России. Уникальные ароматы, которые будут символизировать тот или иной регион, первыми получат Амурская, Тульская, Иркутская, Кемеровская и Калининградская области, а также Республика Саха (Якутия) и Ямал. Не исключено, что проектом вскоре заинтересуются и другие территории нашей огромной страны.

Интересно, как калининградские парфюмеры передадут запах янтаря, с которым у многих ассоциируется Калининград?

В линейке ароматов не только духи, есть и интерьерные диффузоры, и одеколоны. Пока «ароматы России» распродают через соцсети. И цены кусаются: по 3000 рублей за флакончик духов. Вот такое импортозамещение. Дороговизну авторы ароматов объясняют тем, что серия небольшая. Вот если удастся наладить массовое производство, тогда будет дешевле.