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29 минут назад

Торговля ностальгией: где дорого продать советские елочные игрушки

Мира Маркина

Бабушкины елочные игрушки могут оказаться редкими и дорогими. Что если какой-то коллекционер мечтает о вашем звездочете-прищепке и готов отдать за него больше, чем за кольцо с бриллиантом в ювелирном магазине? "Рамблер" узнал, где "хранители" и "искатели" советских елочных игрушек могут найти друг друга.

Где дорого продать советские елочные игрушки
Фото: Wikimedia commonsWikimedia commons

Выставки со всем советским

Елочные игрушки можно продать и купить на торгово-выставочных площадках, куда привозят разные винтажные, в том числе советские вещи. Среди таких точек — проект "Сделано в СССР". Выставки проходят в Москве на Большой Семеновской улице, но связаться с организаторами и договориться о сотрудничестве можно с помощью WhatsApp.

Еще один вариант — онлайн-аукционы наподобие "Мешка". На таких платформах вещи участвуют в торгах, благодаря чему продать елочное украшение получится по более высокой цене, чем вы изначально рассчитывали.

Как украсить елку, чтобы сразить всех гостей

Порталы для коллекционеров

На таких ресурсах обитают люди, которые собирают все, что можно собирать. Коллекционеры елочных игрушек там, естественно, тоже есть. А еще есть оценщики. Они выезжают к людям, которые хотят что-то продать на портале, и помогают оценить потенциальный товар.

Пример "уголка коллекционеров" — "Мир коллекционирования". Аналогичным образом по всей России работает "МосГорСкупка".

Маркетплейсы и барахолки

Найти антикварные елочные игрушки можно и там, где люди продают подержанные вещи. Проверьте объявления на Avito или в местных чатах-барахолках. Вероятно, об игрушке, которая вам надоела, мечтает сосед или его маленькая дочка. А может быть — где-то на другом конце страны грустит идейный коллекционер.

Wikimedia commons

Антикварные магазины

Советские игрушки — тоже антиквариат, а значит могут продаваться в соответствующих магазинах. Предложите им ваши елочные украшения: если оценщики решат, что ваши елочные украшения могут появиться на витринах, вы можете получить достойное вознаграждение.

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