Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Москвичка раскрыла историю объехавшей полмира лампы

Мослента

Архитектор Мария Кремер, которая проживает в одном из московских домов на пересечении Большого Левшинского и Денежного переулков, раскрыла «Мосленте» историю объехавшей полмира лампы.

Москвичка раскрыла историю объехавшей полмира лампы
Фото: МослентаМослента

«В одной из съемных квартир в Мюнхене мне захотелось уюта, и я решила купить лампу. Я заказала ее на eBay, было в ней нечто театральное», — рассказала девушка о светильнике, который вместе с ней путешествовал по миру.

По словам Кремер, при получении посылки оказалось, что лампа сделала не в Германии, а на советском производстве — в Магнитогорске. Она отметила, что по возвращению в Россию вернула лампу на родину.

Вещи,eBay,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители