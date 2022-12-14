6 камней, которые притягивают неудачу

Собрали для вас топ камней, которые ни в коем случае не нужно носить с собой. И уж тем более не стоит надеяться, что они принесут удачу!

Фото: Super.ru Super.ru

Рубин

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Хотя рубин очень красив, он способен притягивать неудачи. Вспомнить хотя бы фамильное обручальное кольцо Виндзоров: его обладательницы нередко теряли расположение мужа и даже умирали. Такое суеверие существует с XIX века: тогда считалось, что рубин высасывает любовь из сердца. В общем, осторожнее с ним, если вы не на шутку влюблены.

Сапфир

Казалось бы, сапфир известен тем, что притягивает удачу и деньги. Но не все так просто. Свойства сапфира таковы: если помыслы человека чисты, как и сам камень, то все в жизни сложится. Если же человек допустил хоть одну нечистую мысль, то его ждут разорение в делах и скорая нищета. Вот так-то!

Сердолик

Сердолик может рассорить вас с близкими: издревле считалось, что этот камень способен вывести любого человека на чистую воду. Не факт, что камень верно считает невинные помыслы вашего друга, поэтому лучше не надевать украшение с сердоликом на личные встречи. Приберегите для деловых, там это будет кстати.

Известняк

Состоит из нескольких мелких ракушек и зарекомендовал себя как хороший строительный материал. Только в эзотерическом смысле известняк — вещь абсолютно бесполезная. Если все же решитесь носить камень в сумочке, будьте уверены: внутренняя подкладка будет перманентно испачкана. Экая неудача!

Черный бриллиант

Цветные бриллианты — красивейшие камни, а конкретно черный очаровывает своим магнетизмом. Но будьте аккуратнее с ним: этот камень может вбирать в себя и хранить негативную энергетику. Такой бриллиант подобен черной дыре, которая засасывает эмоции без разбора на составляющие. А оно вам надо — носить негатив на себе?

Алмаз Хоупа