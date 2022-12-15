Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать

Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных новинок.

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16 декабря их – как и другие книги – можно будет купить с ощутимой скидкой в 30 %. Во всех книжных магазинах сети «Читай-город» вновь пройдет «Везучая пятница». Так что поскорее обновляйте свои книжные виш-листы и отправляйтесь за новогодними подарками себе и всем близким заодно. А мы дадим несколько ценных литературных наводок, на что обратить внимание.

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«Чтобы в твоей жизни начали происходить чудеса, ты должна их загадать».

Всем известно, что нет лучше времени для заветной мечты, чем Новый год. Известный автор «марафонов желаний» Елена Блиновская представляет авторский метод осуществления желаний в своей первой книге. Она поможет сделать первые шаги на пути к мечтам, а для вдохновения представит реальные истории сбывшихся чудес. Книга продается в комплекте с «Дневником желаний», чтобы, не откладывая, выполнять практические рекомендации.

«Мир состоит исключительно из красоты, и для того чтобы её увидеть, достаточно этого просто захотеть».

Новая теплая книга Наринэ Абгарян к новогодним каникулам – можно ли представить что-нибудь лучше? Читателей вновь ждут незабываемые встречи с людьми – любящими и милосердными, веселыми и печальными, общительными и одинокими, но всегда неслучайными. С теми, кто помогает создавать нашу жизнь такой, какая она есть. С теми, кому самое время выразить благодарность и любовь.

«Так было в детстве: закрою глаза, посплю, а когда проснусь – все пройдет, больше не будет болеть, не будет страшно».

Неизвестно, было ли так задумано или просто совпало, но авторы самых завораживающих книг выпустили по новинке как раз к каникулам. Восточный писатель Эльчин Сафарли из их числа. Его увлекательный слог перенесет читателей в город, где смешались пыль улиц и морской бриз, масштабные события и личные истории, судьбы самых разных людей. «Знаю, что всех лиц не запомнить, но верю, что город помнит тех, кто его любит», - говорит автор.

«Зачем вам чужое мнение? Вы же все равно не перестанете писать».

К юбилею писательницы, автора десятков книг и сценариев к фильмам и сериалам – новый сборник из девяти рассказов. У них разное настроение и сюжет, но объединяет эти новеллы одно: все они – о людях в поисках счастья. Они въезжают в новую квартиру, встречают старых знакомых и новую любовь, возлагают надежды на детей и собственные силы. Как герой русских сказок на перекрестке они делают свой выбор. И, как мы знаем, не всегда он оказывается правильным.

Официальный комикс-приквел фильма «Гром: Трудное детство» скрасит каникулы поклонникам хорошего российского кино. Сюжет разворачивается до знакомых зрителям событий, когда отважный полицейский Константин Гром впервые выбирает свою миссию – найти и обезвредить опасного злодея по прозвищу Анубис. Также эта рисованная история расскажет много нового, личного и интересного из жизни тех, чье становление пришлось на лихие девяностые.

Путь домохозяина. Том 1 (16+)

Оно К.