Как граненый стакан стал символом советской эпохи

Телеканал «МИР 24» продолжает рубрику «Сделано в СССР», посвященную столетнему юбилею Советского Союза. Это цикл сюжетов о главных символах того времени. Одним из которых стал – граненый стакан. Он появился в 43-м, а его автором считается знаменитая Вера Мухина – создатель монумента «Рабочий и колхозница». Граней могло быть разное количество – от 10 до 20. А вот объем оставался неизменным – 200 граммов до ободка и 250 до краев, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Фото: Мир24 Мир24

Из граненых стаканов и ребристых кружек пил весь Союз. В них напитки казались вкуснее. На столах они, как правило, стояли рядом. А вот Афоне из одноименного фильма Данелии граненый стакан был ни к чему.

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Пивная «Афоня» в Ярославле – точка любого туристического маршрута. У входа стоит скульптура – Афоня и его товарищ-штукатур. Куравлев и Леонов. Леонид Вячеславович здесь любил пропустить кружку другую.

«В 2010-м он приехал, здесь автограф его памятный. Посмотрел, был удовлетворен более чем, как получился у нас Евгений Леонов. Про себя он скромно промолчал, но с тех пор мы стали дружить. И он регулярно приезжал в город Ярославль», – рассказал вице-президент некоммерческого партнерства «Золотое кольцо» Александр Седухин.

Столики на ножках, один сорт пенного – само собой «Афоня» – и стеклянные кружки с гранями. Денис и Дарья из подмосковного Клина здесь уже третий раз.

«Окунаешься в ту эпоху советскую. Эти кружки, рыбка, бутерброды с селедкой», – рассказал Денис.

Колоритная продавщица Елена Амбражевич говорит: жаль, что сегодня сюда не зашел их ярославский Афоня.

«Причем даже в той же самой кепочке. Попадался, как звать, не помню сейчас. Они видят, что у них есть сходство с Леонидом Куравлевым, приходят, насыщаются нашей атмосферой и отдыхают», – рассказала продавец пивной «Афоня» Елена Амбражевич.

Афоня, как и многие советские граждане, получив получку, приходили в пивнушку. Здесь их ждала сушеная рыба и пиво непременно в таких вот кружках с гранями. В пивной «Афоня» в Ярославле все примерно так же, как в Советском Союзе.

Есть мнение, что дизайн стеклянных символов эпохи разработала знаменитая Вера Мухина. Каждый год в день граненого стакана 11 сентября родственники скульптора дают опровержение. Граненый изобрели еще в первом веке нашей эры. А в Советское время его просто подогнали под идеологию. Гусь-Хрустальный. За смену здесь сделают 120 тысяч стаканов. Поступил заказ на партию из миллиона штук. Процесс автоматизирован. На конвейере – стройные ряды стаканов. Рядом – упаковка. Граненый пойдет во все уголки России. Технический директор предприятия уверяет, его стаканы даже лучше советских.

«У нас качество гораздо лучше, там не было огневой полировки, он был весь такой страшный, ужасного цвета, просто было символично, просто грани были такие топорные. Он шарм, может, потерял, но стал более притягательным», – рассказал технический директор Опытного стекольного завода Михаил Тростин.