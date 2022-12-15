Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
40 минут назад

Эти джинсы продали за 7 миллионов рублей: что в них особенного

Super.ru

Если надумали выбрасывать старые джинсы, повремените: вполне может быть, что они не так уж и бесполезны. Например, на днях на аукционе в США за 7 миллионов рублей ушли с молотка джинсы эпохи «золотой лихорадки» (началась в середине 19 века). Как сообщает издание Los Angeles Times, ценную вещицу нашли на затонувшем в 1857 году пароходе у побережья Северной Каролины.

Эти джинсы продали за 7 млн рублей: что в них особенного
Фото: Super.ruSuper.ru

Споры о том, кто является производителем самых старых в мире джинсов, все еще идут. Эксперты отмечают, что эта пара на 16 лет старше первой официальной модели бренда Levi's. Однако есть информация, что владелец марки Леви Страусс в то время был оптовым продавцом галантерейных товаров, поэтому найденная вещь вполне может быть и ранней версией первой модели джинсов.

Хотим отметить, что для 165 лет джинсы выглядят вполне неплохо. И даже образовавшиеся разводы (видимо, от долгого нахождения в воде) как будто получились в стиле модных потертостей. Напоминает джинсы-варенки, которые были популярны не так уж давно.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители