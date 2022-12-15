Эти джинсы продали за 7 млн рублей: что в них особенного

Если надумали выбрасывать старые джинсы, повремените: вполне может быть, что они не так уж и бесполезны. Например, на днях на аукционе в США за 7 миллионов рублей ушли с молотка джинсы эпохи «золотой лихорадки» (началась в середине 19 века). Как сообщает издание Los Angeles Times, ценную вещицу нашли на затонувшем в 1857 году пароходе у побережья Северной Каролины.
Споры о том, кто является производителем самых старых в мире джинсов, все еще идут. Эксперты отмечают, что эта пара на 16 лет старше первой официальной модели бренда Levi's. Однако есть информация, что владелец марки Леви Страусс в то время был оптовым продавцом галантерейных товаров, поэтому найденная вещь вполне может быть и ранней версией первой модели джинсов.
Хотим отметить, что для 165 лет джинсы выглядят вполне неплохо. И даже образовавшиеся разводы (видимо, от долгого нахождения в воде) как будто получились в стиле модных потертостей. Напоминает джинсы-варенки, которые были популярны не так уж давно.