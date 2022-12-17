Меган Маркл и принц Гарри представили рождественскую открытку

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку. Об этом сообщает Mirror. Поклонники принца Гарри и Меган Маркл, подписанные на email-рассылку их благотворительного фонда Archewell, получили рождественскую открытку от герцога и герцогини Сассекских.
Для открытки была выбрана фотография супругов, которая была сделана во время гала-вечера Центра по правам человека Роберта Ф. Кеннеди, прошедшего 6 декабря в отеле Hilton Midtown в Нью-Йорке.
На снимке Меган, одетая в белое платье с открытыми плечами от Louis Vuitton, держит Гарри за руку.
"Желаем веселых праздников от нашей семьи вашим, от имени наших команд The Archewell Foundation, Archewell Audio и Archewell Productions желаем вам здоровья, мира и счастливого Нового года! С наилучшими пожеланиями, принц Гарри и Меган, герцоги герцогиня Сассекские", — гласит подпись на открытке.