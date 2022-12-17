Меган Маркл и принц Гарри представили рождественскую открытку

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку. Об этом сообщает Mirror. Поклонники принца Гарри и Меган Маркл, подписанные на email-рассылку их благотворительного фонда Archewell, получили рождественскую открытку от герцога и герцогини Сассекских.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Для открытки была выбрана фотография супругов, которая была сделана во время гала-вечера Центра по правам человека Роберта Ф. Кеннеди, прошедшего 6 декабря в отеле Hilton Midtown в Нью-Йорке.

На снимке Меган, одетая в белое платье с открытыми плечами от Louis Vuitton, держит Гарри за руку.