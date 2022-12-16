Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
58 минут назад

Проще, чем кажется: как спасти упавший в снег смартфон

Вечерняя Москваиещё 1

Упавший прямо в снег смартфон необходимо не только просто протереть, но и как-то избавиться от влаги внутри устройства. О том, как правильно вывести влагу из гаджета, — в материале «Вечерней Москвы».

Проще, чем кажется: как спасти упавший в снег смартфон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Что необходимо делать в первую очередь:
  • протереть тряпочкой и продуть разъемы, чтобы освободить от снега;
  • вновь протереть телефон в помещении и положить на влаговпитывающую салфетку или ткань;
  • дать просохнуть восемь–двенадцать часов.
Чего нельзя делать:
  • заряжать телефон, пока он не высох;
  • пытаться высушить телефон феном, батареей или другими источниками тепла.
Что может происходить с телефоном после падения в снег:
  • может дребезжать динамик;
  • могут возникнуть помехи звука при использовании проводных наушников;
  • могу появиться проблемы с камерой;
Каким народным методом можно просушить телефон:
  • взять емкость, наполнить ее рисом;
  • положить туда смартфон;
  • закрыть чем-нибудь сверху;
  • оставить так телефон на четыре–восемь часов.
Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители