Проще, чем кажется: как спасти упавший в снег смартфон

Упавший прямо в снег смартфон необходимо не только просто протереть, но и как-то избавиться от влаги внутри устройства. О том, как правильно вывести влагу из гаджета, — в материале «Вечерней Москвы».Что необходимо делать в первую очередь:протереть тряпочкой и продуть разъемы, чтобы освободить от снега;вновь протереть телефон в помещении и положить на влаговпитывающую салфетку или ткань;дать просохнуть восемь–двенадцать часов.Чего нельзя делать:заряжать телефон, пока он не высох;пытаться высушить телефон феном, батареей или другими источниками тепла.Что может происходить с телефоном после падения в снег:может дребезжать динамик;могут возникнуть помехи звука при использовании проводных наушников;могу появиться проблемы с камерой;Каким народным методом можно просушить телефон:взять емкость, наполнить ее рисом;положить туда смартфон;закрыть чем-нибудь сверху;оставить так телефон на четыре–восемь часов.