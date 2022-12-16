«Проклятые серьги»: как они сгубили Раису Горбачеву

Серьгами, о которых идет речь, владели представители рода Мещерских. Сами Мещерские наделяли украшения мистическими свойствами. Поговаривали, что именно они стали причиной гибели поэта Пушкина. А в ХХ веке серьги оказались в руках Раисы Горбачевой, которая, как известно, умерла от лейкоза.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Портрет Натальи Гончаровой

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Пожалуй, самым знаменитым изображением супруги великого русского поэта Александра Пушкина Натальи Гончаровой можно назвать ее портрет кисти Александра Брюллова. Особое внимание зрителя неизменно обращают на себя бриллиантовые серьги в ушах у Гончаровой. Однако на самом деле эти украшения ни самой Гончаровой, ни семье Пушкиных не принадлежали. Александр Сергеевич одолжил их у князей Мещерских. Серьги передавались в роду Мещерских из поколения в поколение и, согласно поверью, приносили несчастья. По одной из версий, беды преследовали тех, кто носил серьги, не будучи родственником Мещерских, по другой – с помощью украшения муж мог узнать, верна ли ему его жена.

О последней легенде знал и Пушкин. В тот момент он только женился на красавице Гончаровой и мучился ревностью. Именно поэтому Александр Сергеевич и уговорил Петра Мещерского дать ему на время бриллиантовые серьги. Впрочем, некоторые историки полагают, что проклятые серьги подарила Наталье ее мать, Наталья Ивановна. Дело в том, что Гончаровы были связаны с Мещерскими родственными узами. Например, брат Гончаровой-младшей был женат на Марии Мещерской. Наталья Ивановна была очень недовольна тем, что дочь вышла замуж за «какого-то поэта-полунегра, который был охоч до карт и погряз в долгах». Сумбурная жизнь четы окончательно разъярила тещу Пушкина, и она отняла у Натальи серьги.

Владельцы украшений

Между тем бриллиантовые серьги успели сделать свое черное дело. Как известно, с самой Натальей Гончаровой ничего не случилось, а вот Пушкин погиб на дуэли. Тем временем серьги переходили из рук в руки. Как считают историки, теща поэта, скорее всего, передала украшения упомянутой Марии Мещерской, от которой в свою очередь их получила Елена Мещерская-Гончарова. Детей у последней не было, поэтому она подарила серьги Екатерине Подборской, которая вышла замуж за Александра Мещерского. Журналист Лев Колодный, автор книги «Хождение в Москву», утверждает, что разница между супругами составляла 48 лет. Брак оказался недолговечным: так как муж был уже в летах, он умер в 1900 году, оставив беременную Подборскую со старшим ребенком.

Известно, что Подборская действительно имела сына Вячеслава, а дочь родила уже после смерти мужа. Вот только о первом информации больше, чем о второй. Даже достоверных сведений об имени девочки не сохранилось. Однако известная писательница и музыкальный педагог Екатерина Мещерская уверяла, что именно она и есть та самая девочка. Если это так, то настоящим отцом Мещерской мог быть вовсе не престарелый Александр Васильевич, а любовник Подборской, скульптор Паоло Трубецкой. Трубецкой не захотел жениться на вдове да еще находившейся в положении и не признал дочь. А некоторые историки (в частности Иван Купцов) вообще уверены в том, что Екатерина Мещерская являлась дочерью священника.

Горбачева и проклятые серьги

Как бы то ни было, серьги Мещерских не принесли счастья ни самим представителям рода, ни «посторонним». Возможно, еще одной жертвой бриллиантовых украшений стала и Раиса Горбачева, супруга первого президента СССР.

В середине 1980-х годов Раиса Максимовна создала Советский фонд культуры, став членом его президиума. Как указано в издании «Раиса: воспоминания, дневники, интервью, статьи, письма, телеграммы» (редактор Б. Д. Мороз), на очередном заседании президиума фонда «первая леди» вдруг поведала о том, что ей написала письмо Екатерина Мещерская. Екатерина Александровна, которая в тот момент проживала в дворницкой и еле сводила концы с концами, просила Горбачеву купить у нее серьги. Эти украшения якобы носила жена Пушкина Наталья Гончарова, чьей родственницей являлась и сама Мещерская.

Раиса Горбачева вызвалась помощь Екатерине Мещерской в решении некоторых бытовых проблем. Мало того Раиса Максимовна выступила на заседании президиума фонда с предложением выкупить у Мещерской бриллиантовые серьги для того, чтобы передать их Государственному музею А. С. Пушкина.