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1 час назад

Как слепить идеального снеговика, согласно науке

Ferra.ru

Свойства снега сильно различаются в зависимости от температуры и влажности. Какой же лучший подходит для лепки снеговиков? И есть ли ещё какие-то тонкости в этом деле — об этом в материале Science Focus.

Как слепить идеального снеговика, согласно науке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Лучший снег для лепки снеговиков — более влажный, который образуется, когда температура воздуха чуть выше точки замерзания — от 0°C до 2°C. При такой часть снега тает, создавая свободную воду между кристаллами льда, которая действует как клей. В идеале снег должен иметь влажность от 3 до 8%. При влажности более 15% он становится слякотью и не держит форму.

Есть и другие вещи, которые следует учитывать при лепке снеговика. Так, вам понадобится ровный участок земли; в идеале не асфальтированная дорожка, потому что асфальт имеет тенденцию поглощать тепло, которое может преждевременно расплавить вашего снеговика. Кроме того, стоит ставить фигуру в тени.

При лепке тепло и давление ваших рук немного растопят снег, делая его более пригодным для формирования фигуры. Каждый шар нужно катать по снегу, стремясь к соотношению размеров основания, туловища и головы примерно 3:2:1. Это сделает снеговика максимально устойчивым. Следует слегка приплюснуть верхнюю часть шара, прежде чем ставить сверху следующий. Основание снеговика можно укрепить дополнительным количеством снега снизу.

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