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32 минуты назад

5 мифов о переработке мусора

Даша Краснова

Все больше людей начинают сортировать и сдавать вторсырье на переработку. Но есть ли в этом смысл? "Рамблер" объяснит, почему распространенные мифы о переработке пора забыть.

5 мифов о переработке мусора
Фото: unsplashunsplash

Сортировать отходы бесполезно

Даже один человек, который начал сортировать мусор, спасает большое количество ресурсов. По результатам исследования аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, один человек в среднем производит 2,4 кубометра мусора в год.

Вторсырье нужно просто выбросить контейнер

Вторсырье — это не совсем мусор, а скорее материал для производства новых предметов. Загрязнения невыгодно отмывать на предприятиях, поэтому испорченную партию вторсырья с высокой вероятностью забракуют и отправят на свалку. Поэтому, чтобы выбросить вторсырье, изначально его придется помыть.

Перерабатывать отходы невыгодно

С помощью переработки мусора компании сокращают расходы за счет сохранения ресурсов. Например, переработка алюминиевых банок экономит 95% энергии, которая понадобилась бы для производства новой продукции. Переработка выгодна и на бытовом уровне, например, многие компании уже делают скидку, если вы берете парфюм и напитки в свою тару или не платите за пакеты в магазине, а используете шоппер.

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Товары из вторсырья хуже по качеству

Некоторые виды вторсырья, например, стекло и металл, сегодня умеют перерабатывать бесконечное количество раз без потери качества. Из них можно снова делать консервные банки и бутылки для напитков. У пластика и бумаги запас «жизненной энергии» действительно меньше, но и для них есть применение. Например, из них делают упаковки для яиц.

Вторсырье отправляют на свалку

Компании, которые собирают отсортированные отходы, продают их перерабатывающим заводам. Поэтому отвозить на свалку то, что можно продать, невыгодно. Если это и происходит, то по причине человеческого фактора. Подобную ситуацию можно заснять и написать жалобу.

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