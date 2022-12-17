5 мифов о переработке мусора

Все больше людей начинают сортировать и сдавать вторсырье на переработку. Но есть ли в этом смысл? "Рамблер" объяснит, почему распространенные мифы о переработке пора забыть.

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Сортировать отходы бесполезно

Даже один человек, который начал сортировать мусор, спасает большое количество ресурсов. По результатам исследования аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, один человек в среднем производит 2,4 кубометра мусора в год.

Вторсырье нужно просто выбросить контейнер

Вторсырье — это не совсем мусор, а скорее материал для производства новых предметов. Загрязнения невыгодно отмывать на предприятиях, поэтому испорченную партию вторсырья с высокой вероятностью забракуют и отправят на свалку. Поэтому, чтобы выбросить вторсырье, изначально его придется помыть.

Перерабатывать отходы невыгодно

С помощью переработки мусора компании сокращают расходы за счет сохранения ресурсов. Например, переработка алюминиевых банок экономит 95% энергии, которая понадобилась бы для производства новой продукции. Переработка выгодна и на бытовом уровне, например, многие компании уже делают скидку, если вы берете парфюм и напитки в свою тару или не платите за пакеты в магазине, а используете шоппер.

Товары из вторсырья хуже по качеству

Некоторые виды вторсырья, например, стекло и металл, сегодня умеют перерабатывать бесконечное количество раз без потери качества. Из них можно снова делать консервные банки и бутылки для напитков. У пластика и бумаги запас «жизненной энергии» действительно меньше, но и для них есть применение. Например, из них делают упаковки для яиц.

Вторсырье отправляют на свалку