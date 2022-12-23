Найдена редкая окаменелость динозавра с ногой грызуна в желудке

Ученые из Университета Макгилла обнаружили в музейной коллекции Китая останки редкого маленького динозавра с сохранившейся последней трапезой внутри. Исследование опубликовано в The Journal of Vertebrate Paleontology.

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Птицеподобные микрорапторы впервые были найдены 2000 году, но ученые до сих пор не знают, что и как ели эти динозавры. Теперь же в руки палеонтологов попала невероятно редкая окаменелость микрораптора Microraptor zhaoianus с сохранившейся последней добычей — мелким млекопитающим, вероятно, грызуном.

Канадский ученый Ханс Ларссон нашел окаменелость, просматривая образцы в музейных коллекциях Китая. В скелете микрораптора он рассмотрел ногу млекопитающего длиной около сантиметра.

Микрорапторы имели полностью оперенные крылья на руках и ногах, которые они использовали для планирования. До сих пор было подтверждено, что микрорапторы питались птицами, рыбой и ящерицами. Новая находка показывает, что эти динозавры, вероятно, были непривередливы в еде и могли быть универсальными хищниками.