Золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Великобритании

Золотую печать, которая принадлежала российской императрице Екатерине II, продали на аукционе в Великобритании за 22,9 тысячи фунтов стерлингов (27,7 тысячи долларов). Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что печать с изображениями льва и лошади датируется 1780-ми годами. Она была создана огранщиком Чарльзом Брауном.

По предварительным данным, золотая печать была возвращена в Англию членом купеческой семьи Меллиш, которая жила в Лондоне.

Как сообщает издание, печать нашла эксперт по ювелирным изделиям Дейзи Хартли в старой коробке из-под печенья во время проведения оценки имущества.