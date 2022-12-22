В Британии мужчина получил обратно свою посылку, которую отправил девять лет назад, пишет Daily Mail. На почте не смогли объяснить, как это произошло, но принесли мужчине свои извинения.

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67-летний Майкл МакКуэйд отправил посылку в 2013 году. Это был рулон винила, который он выслал покупателю. Однако товар до клиента так и не дошел, а на почте лишь разводили руками. Впрочем, спустя девять лет британец получил свое имущество обратно.

"Было довольно странно видеть, как эта посылка прибыла на мой порог", - рассказал мужчина.