Анализ показал, что охотники-собиратели активно импортировали гончарные технологии

«Под этим мы подразумеваем, что это происходило за счет обмена идеями между группами охотников-собирателей, живущих поблизости, а не за счет миграции людей, как в случае с распространением сельского хозяйства, — поясняет археолог Оливер Крейг. — То, что методы изготовления гончарных изделий распространились так далеко и так быстро благодаря передаче идей, довольно удивительно. Знания могли передаваться через браки или в местах сбора людей, которые посещали в определенное время года».