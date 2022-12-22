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4 часа назад

Анализ показал, что охотники-собиратели активно импортировали гончарные технологии

Газета.Ru

Анализ сосудов из стоянок охотников-собирателей показал, что методы изготовления глиняных изделий экспортировались на большие расстояния. Об этом сообщает Университет Йорка.

Анализ показал, что охотники-собиратели активно импортировали гончарные технологии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Всего специалисты Йоркского университета и Британского музея проанализировала остатки 1226 гончарных сосудов из 156 стоянок охотников-собирателей в девяти странах Северной и Восточной Европы. Ученые объединили результаты радиоуглеродного датирования остатков органики на глине с типологическим анализом технологий производства и украшения изделий.

Выяснилось, что технология изготовления гончарных изделий быстро распространялась на запад, начиная с 5900 г. до н.э. Потребовалось всего 300–400 лет, чтобы она преодолела 3000 км, что эквивалентно 250 км за одно поколение. По мнению ученых, эти знания распространялись в ходе культурной передачи.

«Под этим мы подразумеваем, что это происходило за счет обмена идеями между группами охотников-собирателей, живущих поблизости, а не за счет миграции людей, как в случае с распространением сельского хозяйства, — поясняет археолог Оливер Крейг. — То, что методы изготовления гончарных изделий распространились так далеко и так быстро благодаря передаче идей, довольно удивительно. Знания могли передаваться через браки или в местах сбора людей, которые посещали в определенное время года».

Изучая следы органических материалов, оставшихся в горшках, авторы выяснили, что глиняная посуда использовалась для приготовления пищи, поэтому техники изготовления гончарных изделий могли распространяться попутно с кулинарными традициями.

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