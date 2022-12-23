Аромат Мэрилин Монро до сих пор остается любимым в Голливуде

Аромат Chanel N5, которым пользовалась Мэрилин Монро, и сейчас считается любимым парфюмом голливудских звезд. Об этом пишет Page Six.
Знаменитый аромат был неотъемлемой частью ночного туалета Монро. Его запах Коко Шанель однажды описала как "букет абстрактных цветов".
"Знаете, они задают мне вопросы. Вот например: "В чем вы спите?" И я ответила, что в Chanel N5, потому что это правда", - сказала в одном из интервью Мэрилин Монро.
Аромат начал продаваться более века назад, и сейчас его состав остается неизменным. Современные голливудские звезды с удовольствием пользуются им и рекламируют его.
В рекламных кампаниях популярного парфюма приняли участие Лили-Роуз Депп, Жизель Бюндхен, Николь Кидман и Брэд Питт. Остается актуальной и форма самого флакона. К примеру, в 2014 году Ким Кардашьян вышла с сумкой в виде духов Chanel N5.