Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
14 минут назад

Аромат Мэрилин Монро до сих пор остается любимым в Голливуде

Газета.Ru

Аромат Chanel N5, которым пользовалась Мэрилин Монро, и сейчас считается любимым парфюмом голливудских звезд. Об этом пишет Page Six.

Аромат Мэрилин Монро до сих пор остается любимым в Голливуде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Знаменитый аромат был неотъемлемой частью ночного туалета Монро. Его запах Коко Шанель однажды описала как "букет абстрактных цветов".

"Знаете, они задают мне вопросы. Вот например: "В чем вы спите?" И я ответила, что в Chanel N5, потому что это правда", - сказала в одном из интервью Мэрилин Монро.

Аромат начал продаваться более века назад, и сейчас его состав остается неизменным. Современные голливудские звезды с удовольствием пользуются им и рекламируют его.

В рекламных кампаниях популярного парфюма приняли участие Лили-Роуз Депп, Жизель Бюндхен, Николь Кидман и Брэд Питт. Остается актуальной и форма самого флакона. К примеру, в 2014 году Ким Кардашьян вышла с сумкой в виде духов Chanel N5.

Вещи,Лили-Роуз Депп,Коко Шанель,Мэрилин Монро,Жизель Бюндхен,Николь Кидман,Брэд Питт,Ким Кардашьян,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители