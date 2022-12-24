Нейросеть показала, как мог выглядеть изобретенный в СССР iPhone

Автор Telegram-канала "Нейросеть for Fun" с помощью нейросети показал, каким мог быть "айфон", произведенный в СССР.
Так, были показаны три варианта смартфона из СССР. Во всех случаях гаджеты напоминают КПК, которые были популярны в конце 90-х и начале 2000-х годов. При этом устройства не могут похвастаться удобной эргономикой - судя по изображениям, каждый смартфон получился увесистым и "толстым".
Чтобы управлять гаджетом и совершать звонки, на нем предусмотрены кнопки, колесико для прокрутки и тумблеры. Одна из вариаций "советского смартфона" при этом оснащена цветным дисплеем.
"Мало кто знает, что первые айфоны появились именно в СССР. Правда, были они тогда только у членов ЦК, и звонили только Брежневу", - пошутил автор канала.
Какая именно нейросеть использовалась для генерации изображений, не сообщается.