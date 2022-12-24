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49 минут назад

Нейросеть показала, как мог выглядеть изобретенный в СССР iPhone

Газета.Ru

Автор Telegram-канала "Нейросеть for Fun" с помощью нейросети показал, каким мог быть "айфон", произведенный в СССР.

Нейросеть показала, как мог выглядеть изобретенный в СССР iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, были показаны три варианта смартфона из СССР. Во всех случаях гаджеты напоминают КПК, которые были популярны в конце 90-х и начале 2000-х годов. При этом устройства не могут похвастаться удобной эргономикой - судя по изображениям, каждый смартфон получился увесистым и "толстым".

Чтобы управлять гаджетом и совершать звонки, на нем предусмотрены кнопки, колесико для прокрутки и тумблеры. Одна из вариаций "советского смартфона" при этом оснащена цветным дисплеем.

"Мало кто знает, что первые айфоны появились именно в СССР. Правда, были они тогда только у членов ЦК, и звонили только Брежневу", - пошутил автор канала.

Какая именно нейросеть использовалась для генерации изображений, не сообщается.

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