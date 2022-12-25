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5 часов назад

Волгоградцам рассказали, какие подарки не стоит дарить на Новый год

Волгоградская правдаиещё 1

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором поучаствовали 1600 россиян.

Волгоградцам рассказали, какие подарки не стоит дарить на Новый год
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Так, 7% опрошенных заявили, что самым худшим подарком в их жизни были предметы одежды, такие как носки, тапочки или пижама. Еще около 6% сообщили, что для них неудачный новогодний подарок – это статуэтки, магниты, копилки, брелоки и прочие сувениры.

По 5% остались недовольны, получив в подарок парфюмерию, сладости или косметические средства. Огорчились опрошенные и от кухонных принадлежностей и утвари.

Также 8% рассказали, что их далеко не порадовали подаренные в Новый год коньки, подарочные купоны, весы, наборы инструментов и т. д, а каждый третий признался, что и вовсе никогда не получал плохих подарков.

В основном у мужчин вызывают недовольство подаренные носки, тапочки и белье, а вот женщины предпочитают, чтобы им не дарили сувениры, кухонные принадлежности и косметику. В целом женщины к новогодним подаркам относятся не так критично, как мужчины (36% против 31%).

 

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