Волгоградцам рассказали, какие подарки не стоит дарить на Новый год

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором поучаствовали 1600 россиян.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Так, 7% опрошенных заявили, что самым худшим подарком в их жизни были предметы одежды, такие как носки, тапочки или пижама. Еще около 6% сообщили, что для них неудачный новогодний подарок – это статуэтки, магниты, копилки, брелоки и прочие сувениры.

По 5% остались недовольны, получив в подарок парфюмерию, сладости или косметические средства. Огорчились опрошенные и от кухонных принадлежностей и утвари.

Также 8% рассказали, что их далеко не порадовали подаренные в Новый год коньки, подарочные купоны, весы, наборы инструментов и т. д, а каждый третий признался, что и вовсе никогда не получал плохих подарков.