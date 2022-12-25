Изобретён первый в мире термос с возможностью самонагрева

Kimos запустила краудфандинговую кампанию на Indiegogo для самонагревающегося термоса. Он может нагреть воду в течение нескольких минут после нажатия кнопки.

Kimos считается первым в мире термосом с возможностью самонагрева. Он кипятит воду менее чем за три минуты.

По словам основателя Kimos, идея самонагревающегося термоса возникла из-за желания пить горячие напитки на ходу. Новинка также имеет герметичный дизайн и идеально подходит для активного отдыха, путешествий и множества других сценариев.