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1 час назад

Изобретён первый в мире термос с возможностью самонагрева

Ferra.ru

Kimos запустила краудфандинговую кампанию на Indiegogo для самонагревающегося термоса. Он может нагреть воду в течение нескольких минут после нажатия кнопки.

Изобретён первый в мире термос с возможностью самонагрева
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Kimos считается первым в мире термосом с возможностью самонагрева. Он кипятит воду менее чем за три минуты.

По словам основателя Kimos, идея самонагревающегося термоса возникла из-за желания пить горячие напитки на ходу. Новинка также имеет герметичный дизайн и идеально подходит для активного отдыха, путешествий и множества других сценариев.

Вода остаётся в термосе тёплой до четырёх часов. Kimos имеет возможность быстрой зарядки через USB. Продукт в трёх цветах: красном, оранжевом и чёрном. Розничная цена на Indiegogo начинается с 89 долларов.

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