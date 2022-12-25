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23 минуты назад

7 самых бесполезных подарков для дома, которые нельзя покупать

WomanHit.ru

Эти предметы вряд ли порадуют близких.

7 самых бесполезных подарков для дома, которые нельзя покупать
Фото: WomanhitWomanhit

Выбор новогодних подарков часто превращается в настоящий квест: хочется порадовать близких, сэкономить, сделать презент практичным и нужным. Поэтому особой популярностью пользуются предметы для дома и быта. Правда, риск попасть в неловкую ситуацию есть и в этом случае. Откажитесь от приобретения этих вещей в качестве презента, чтобы не увидеть разочарования на лице друзей или родственников.

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Декоративные подушки

Кажется, они нужны всем и не бывают лишними. Но есть шанс не угадать с цветом, размером или стилем. Вам нравится минимализм, а обладателю подарка — пайетки, блестки и странные принты. Кроме того, некоторые не понимают прелести декоративных подушек и не используют их в качестве акцента в интерьере.

Парфюм для дома

Дарить духи сложно даже тем, кого вы хорошо знаете, это относится и к ароматам для дома. Среди огромного ассортимента диффузоров, ароматических палочек, спреев выбрать то, что понравится близкому — сложная задача. Кроме того, у некоторых возможно возникновение аллергии. Единственный беспроигрышный вариант — саше для шкафа, они обычно имеют нейтральный аромат и нравятся всем. Кроме того, вы можете подсмотреть, какими ароматизаторами пользуются ваши друзья и выбрать похожий.

Постельное белье

По-настоящему качественные комплекты постельного стоят довольно дорого, их вряд ли захочется дарить на Новый год. А бюджетные быстро выцветают, да и спать на них не очень приятно. Если решили порадовать близких постельными принадлежностями, выберите пару шелковых наволочек — это отличное средство против морщин.

Фигурки и статуэтки

Такой декор в большинстве случаев совершенно бесполезен, сразу после праздников их уберут в дальний ящик и забудут навсегда. Вряд ли фигурка, если она не связана с теплыми воспоминаниями, будет уместным подарком.

Зеркало

Интерьерный вариант хозяин дома сможет выбрать самостоятельно, а карманный — слишком странный сувенир. К тому же, дарить зеркала — плохая примета.

Нож для пиццы

Круглый девайс используется редко, ведь пиццу легко разделить на части и обычным ножом. Кроме того, такой гаджет сложно вмещается в ящик для приборов, занимает лишнее место и будет только раздражать.

Машинка для попкорна

Как часто вы и ваши друзья готовят попкорн? А такой гаджет будет занимать на кухонном столе или в шкафу слишком много места. Даже любители попкорна не станут пользоваться машинкой постоянно, ведь после приготовления девайс нужно тщательно вымыть, разобрать и просушить.

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