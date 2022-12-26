Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-1° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
37 минут назад

Сказка о Щелкунчике назвала самой новогодней книгой

Inc-News

Опрос провели «ЛитРес» и «Ростелеком Книги».

Россияне проголосовали за самую новогоднюю книгу
Фото: Inc-NewsInc-News

Россияне назвали свои любимые литературные произведения, отражающие тематику Нового года и Рождества. сказка Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», неоднократно перенесённая и на экран, и на театральную сцену. На втором месте расположилась русская сказка С. Маршака "Двенадцать месяцев". Замыкает тройку лидеров Николай Васильевич Гоголь и его "Ночь перед Рождеством", также удостоившаяся нескольких экранизаций и инсценировок.

В список также попала одна из частей трилогии о мальчике по имени Дядя Фёдор и его четвероногих друзьях — "Зима в Простоквашино" Э. Успенского.

Вещи,Николай Гоголь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители