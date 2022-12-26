Россияне проголосовали за самую новогоднюю книгу

Россияне назвали свои любимые литературные произведения, отражающие тематику Нового года и Рождества. сказка Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», неоднократно перенесённая и на экран, и на театральную сцену. На втором месте расположилась русская сказка С. Маршака "Двенадцать месяцев". Замыкает тройку лидеров Николай Васильевич Гоголь и его "Ночь перед Рождеством", также удостоившаяся нескольких экранизаций и инсценировок.