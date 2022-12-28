Краткая история новогодних игрушек

Новый год неизменно ассоциируется с подарками, украшениями и праздничной елкой. Но откуда взялась традиция приносить дерево домой и украшать его огоньками, игрушками и блестками? Довольно долго по просторам интернета ходила жуткая легенда о том, что изначально языческие племена украшали дерево кровавыми жертвами. На самом деле все не так мрачно. Рассказываем, почему именно елка удостоилась такой чести и стала символом Нового года, почему ее стали украшать игрушками и как эта традиция захватила мир.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Откуда взялась традиция украшать дерево?

Видео дня

Для начала давайте разберемся, к какой именно традиции и празднику приурочено украшенное дерево. В России оно в первую очередь ассоциируется с Новым годом, но так было далеко не всегда. До революции 1917 года елку в России украшали к Рождеству, как и во всей Европе. А в 1928–1935 годах в Советском Союзе елки и вовсе были запрещены, но об этом мы поговорим позже.

Хотя украшение елки очень связано с празднованием Рождества, на самом деле эта традиция появилась еще в дохристианскую эпоху и была связана с зимним солнцестоянием, которое различные народы отмечали в середине зимы. Больше всего нас интересуют традиции северных стран, где смена времен года гораздо ощутимее. Именно там, где по состоянию деревьев можно судить о состоянии природы, ели и другие вечнозеленые деревья получили особый символический статус. В то время как лиственные деревья сбрасывали свой зеленый покров и на время зимы как бы «умирали», вечнозеленые — ели, сосны и другие — прекрасно себя чувствовали и, по мнению древних людей, символизировали богов (например, у скандинавов вечнозеленые деревья были символом Бальдра, бога весны и света) и даже вечную жизнь.

Христиане переняли этот мотив, и в Средневековье вечнозеленые деревья даже называли «райскими деревьями», опять же потому, что они стойко переносили все перемены погоды.

Зимнее солнцестояние играло важную роль в годовом цикле в дохристианскую эпоху. Поскольку солнце во многих культурах занимало центральную роль и даже ассоциировалось с самостоятельным божеством, то зимнее время, когда солнечный день сокращается, считалось периодом, когда божество слабеет или болеет. День солнцестояния, когда наступает самая долгая ночь, после которой постепенно солнечный день начинает нарастать, был символом обновления и усиления Солнца. В этот день, как правило, разные народы (как древние кельты, так и римляне) устраивали праздничную трапезу, и по этому случаю дома украшались ветвями вечнозеленых деревьев.

Когда и где появились елочные украшения?

Наиболее часто в источниках упоминается, что традиция праздничного украшения ели возникла уже в XVI веке. По одной из версий, ель получила центральное место в праздничной рождественской традиции благодаря своей треугольной форме. Три угла символизируют единство Отца, Сына и Святого Духа, а вечнозеленость, как и в языческой традиции, ассоциируется с вечной жизнью (неплохая ассоциация с бессмертной душой).

Современные рождественские елки возникли в эпоху Возрождения в Германии раннего Нового времени. Его происхождение в XVI веке иногда связывают с протестантским христианским реформатором Мартином Лютером, который, как говорят, первым добавил зажженные свечи к вечнозеленому дереву. Впервые было зарегистрировано, что рождественская елка использовалась немецкими лютеранами в XVI веке, с записями, указывающими на то, что рождественская елка была установлена в Страсбургском соборе в 1539 году под руководством протестантского реформатора Мартина Буцера. Моравские христиане ставили на эти деревья зажженные свечи. Самое раннее известное изображение рождественской елки находится на замковой скульптуре частного дома в Тюркхайме, Эльзас (тогда часть Германии, сегодня Франция), оно датируется 1576 годом.

Но дерево украшали не только свечами. В ход также часто шли яблоки как символ запретного плода. Хотя христиане знали, что яблоки на елках не растут, вечнозеленое дерево ассоциировалось с райским садом, где все зеленело и плодоносило в любое время года. А чтобы уравновесить ассоциацию с грехопадением, ель также украшали просфорами.

В хронике гильдии Бремена 1570 года упоминается, что небольшое дерево, украшенное «яблоками, орехами, финиками, кренделями и бумажными цветами», было возведено в доме гильдии для детей, которые собирали лакомства на Рождество. В 1584 году пастор и летописец Бальтазар Руссов в своей «Chronica der Provinz Lyfflandt» («Хроника Лиффландтской провинции») 1584 года писал об устоявшейся традиции устанавливать украшенную ель на рыночной площади, куда юноши «ходили со стадом девиц и женщин, сначала пели и танцевали там, а затем зажигали дерево».

Долгое время рождественское дерево украшали различными угощениями, не только фруктами и орехами, но и выпечкой. До XIX века елочные украшения в основном изготавливались самими семьями, хотя некоторые декоративные элементы уже можно было купить на рождественских ярмарках. Из бумаги делали цветные цепочки, которыми обматывали ветки, из прочного цветного картона вырезали различные фигурки и развешивали, были и инструкции для объемных предметов. Тогда же в моду вошли вырезные бумажные картинки, елочные игрушки из картона также массово производились в XIX веке, иногда в виде наборов, из которых затем изготавливались отдельные элементы в домашних условиях. Особенно привлекательны были картонные украшения с имитирующим металл покрытием, так называемый дрезденский картон. Часто мотивы были вовсе не рождественскими. Были популярны, например, кареты и игрушки, а также технические объекты, такие как локомотивы или воздушные шары, а в начале XX века елки украшали дирижаблями.

Традиционные сегодня елочные шары и стеклянные украшения появились относительно недавно, в середине XIX века, в Тюрингии. Согласно легенде, идея сделать цветные стеклянные шары для рождественской елки возникла у бедного стеклодува из Лауши, который в 1847 году не мог позволить себе дорогие грецкие орехи и яблоки. Вот почему он, как говорят, взял маленькие бутылочки из-под оливкового масла и сделал из них стеклянные украшения для рождественской елки. Эта история не может быть доказана; в любом случае сырье должно было быть получено на стекольном заводе и не было бесплатным. Сохранилась книга заказов стеклодува, в которой впервые отмечен заказ на шесть десятков «рождественских безделушек» разных размеров в 1848 году.

Массовое производство этого нового елочного украшения стало возможным благодаря постройке газового завода в Лауше в 1867 году, ведь только очень горячее газовое пламя позволяло выдувать большие и тонкостенные шары. В ранние периоды производства стеклянных игрушек стеклодувы использовали вредный сплав олова и свинца для окраски стекла и придания ему глянцевого блеска. С 1870 года шары приобретали блеск от нитрата серебра, который до сих пор используется в производстве зеркал.

Примерно в 1880 году американец Фрэнк Уинфилд Вулворт импортировал в Соединенные Штаты первые рождественские безделушки. В результате производство было значительно расширено. К 1939 году шарам и другим фигурным елочным украшениям придавали различные формы. С основанием стеклодувного кооператива Meininger Oberland e.G. в 1907 году производство получило новый импульс, и прибыль стеклодувов увеличилась. Их успех в экспорте изделий из стекла также смягчил последствия инфляции и экономического кризиса в Германии.

А что насчет елочных украшений в России?

В XIX веке аристократия всего мира покорилась модной немецкой традиции с установкой рождественских елей, и царский двор не был исключением. Рождественские елки устанавливались и для простых людей, но самые роскошные, конечно, были в поместьях и на приемах и, кроме создания праздничного настроения, они лишний раз подчеркивали благосостояние хозяев.

Затем случился 1928 год, когда в Советском Союзе неофициально запретили и Новый год, и Рождество. Рождество — потому что христианский праздник, Новый год — потому что буржуйский. Не сказать, чтобы в тот период специально вычисляли празднующих, выволакивали их на улицу и отвозили в места не столько отдаленные, давление оказывалось по-другому: через высмеивание в газетах, открытую критику. А в некоторых городах за торговлю елками и праздничными игрушками полагался ощутимый штраф — до 100 рублей (он был больше среднемесячной зарплаты).

В тому же с введением пятидневной рабочей недели, а также коллективизации и индустриализации праздники стали рабочими днями, если только не выпадали на «официальные выходные». Так что почти восемь лет праздновать было как-то «не принято», хотя многие люди продолжали это делать несмотря на все запреты. Целые семьи, как в старину, делали сами елочные игрушки, украшали дома. В деревнях праздновать было проще, но на некоторых территориях за жителями следили так же пристально, как и в больших городах.

В 1935 году, после многих лет гонений на Новый год и Рождество, советская власть пошла на уступки. Считается, что к этому партию подтолкнула заметка видного в те годы политика Павла Постышева с призывом начать празднование Нового года. Возможно, государственная машина решила, что Новый год меньшее из зол и не так опасен для господствующей идеологии. Правда, разрешили его с некоторыми оговорками: теперь это был исключительно детский праздник, сказка для ребят, каникулы или выходные дни (тоже только для младших). Взрослые работали и 31 декабря, и 1 января, а Рождество так и не реабилитировали, хотя советский Новый год использовал многие атрибуты этого праздника, в том числе елку.

А вот на украшения и елочные игрушки была самая настоящая мода, которую диктовала партия:

30-е

В 1937 году издательство «Учпедгиз» опубликовало пособие «Елка в детском саду». Это было подробное руководство, в котором даже указывалось, какую игрушку на какую ветку следует вешать. Самыми популярными украшениями в тот период были медведи, фрукты-овощи из спрессованного хлопка и ваты, фигурки Деда Мороза, зайчики, куклы, парашютисты. В тот же год в первый и последний раз были выпущены шарики с портретами членов Политбюро, а также украшения с портретами Сталина и Ленина (правда, больше этот опыт не повторяли). Возможно, потому что испугались словосочетания «вешать вождей на елку».

Послевоенные 40-е

В послевоенный период, с присоединением Чехии и Восточной Германии к социалистическому лагерю, индустрия производства игрушек в Советском Союзе приросла технологиями этих стран. Стали появляться игрушки и гирлянды из стекляруса. И, конечно, популярными стали солдатики.

50-е

После смерти Сталина елка стала «светской», на ней начали появляться сказочные персонажи, в первую очередь герои пушкинских сказок, потому что в 1949 году отпраздновали 150-летие со дня рождения Пушкина. В 1955-м появилась мода на игрушки-машинки в связи с выпуском новой модификации автомобиля «Победа», а в 1956-м, после успеха фильма «Карнавальная ночь», появились игрушки-часы со стрелками, застывшими за 5 минут до полуночи. В хрущевский период также появились игрушки-овощи и фрукты, например кукуруза, виноград и арбузы.

60-е

В этот период тема освоения космоса также отразилась на новогодних елках. Появились различные ракеты, спутники и космонавты в скафандрах.