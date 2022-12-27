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1 час назад

Самую маленькую рождественскую пластинку в мире создали в Дании

Мир24

Ученые из Датского технического университета создали самую маленькую пластинку с рождественской музыкой. Ее диаметр составляет всего 40 микрометров (0,04 мм), сообщает DTU Physics.

Самую маленькую рождественскую пластинку в мире создали в Дании
Фото: Мир24Мир24

На пластинке записаны первые 25 секунд рождественской песни «Rocking Around the Christmas Tree». Ее вырезали с помощью новой машины для наноструктур под названием Nanofrazor. Машина способна создавать 3D-узоры на поверхностях с наноразмерным разрешением.

Ученые отметили, что Nanofrazor действует иначе, чем 3D-принтер. Он не добавляет материал, а, напротив, вырезает его, чтобы получилась желаемая форма. Микропластинку вырезали так же, как и обычную – аудиосигнал преобразовывали в спиралевидную канавку на поверхности носителя.

Пластинку невозможно воспроизвести на обычном проигрывателе. Но эксперимент с ее изготовлением показал, что инструмент Nanofrazor способен придавать поверхности нужную форму в наноразмерном формате, причем с очень высокой скоростью. Эту технологию в будущем можно будет использовать для квантовых устройств, магнитных датчиков и электронной оптики.

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