Самую маленькую рождественскую пластинку в мире создали в Дании

Ученые из Датского технического университета создали самую маленькую пластинку с рождественской музыкой. Ее диаметр составляет всего 40 микрометров (0,04 мм), сообщает DTU Physics.

Фото: Мир24 Мир24

На пластинке записаны первые 25 секунд рождественской песни «Rocking Around the Christmas Tree». Ее вырезали с помощью новой машины для наноструктур под названием Nanofrazor. Машина способна создавать 3D-узоры на поверхностях с наноразмерным разрешением.

Ученые отметили, что Nanofrazor действует иначе, чем 3D-принтер. Он не добавляет материал, а, напротив, вырезает его, чтобы получилась желаемая форма. Микропластинку вырезали так же, как и обычную – аудиосигнал преобразовывали в спиралевидную канавку на поверхности носителя.