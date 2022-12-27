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3 часа назад

Акварель Брюллова ушла с молотка за семь миллионов рублей

Мир24

Акварель русского художника Карла Брюллова «Портрет светлейшей княгини Анны Ивановны Лопухиной» с его подписью, созданный в 1833 году, продали на аукционе за семь миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Клуб коллекционеров графики.

Акварель Брюллова ушла с молотка за семь миллионов рублей
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, торги прошли накануне. Стоимость произведения относительно стартовой оценки увеличилась в три раза (с 2,1 миллиона до семи миллионов рублей).

Подлинность картины подтверждает его публикация в третьем томе издания «Русские портреты XVIII и XIX столетий» великого князя Николая Михайловича.

«Княгиня была не только состоятельнейшей женщиной своего времени, но и хорошей знакомой Брюллова. Его мастерство в портретном жанре в полной мере раскрывает виртуозное исполнение фактур», – рассказал один из основателей аукционного дома Сергей Подстаницкий.

По его словам, до этого похожая акварель мастера была продана 13 лет назад на аукционе Christie’s за 257 тысяч евро. Речь идет о работе под названием «Портрет Джованины Пачини».

Напомним, в начале декабря на аукционе в Германии был продан автопортрет художника-экспрессиониста Макса Бекманна.

Вещи,Карл Брюллов,
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