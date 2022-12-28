Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Еще с древних времен существуют различные приметы о суевериях и подарках. Они предупреждают людей о том, что нельзя дарить ни в коем случае. Особенно суеверным людям. Ведь многие считают, что нехороший предмет может принести в дом несчастье и горе. Перечислили основные предметы, которые не стоит дарить, чтобы не обидеть близких людей.

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Часы

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Считается, что если подарить человеку часы, то в скором времени между людьми возникнет ссора. Особенно рискованно дарить часы возлюбленным, так как, согласно суеверию, когда стрелки часов остановятся, влюбленные расстанутся.

Примета, запрещающая дарить часы, пришла к нам из Китая. Там иероглиф, обозначающий хронограф, обозначает смерть. Поэтому в Китае считают, что подаренные часы отсчитывают время до кончины человека.

Ножи

Нож также опасно дарить из-за того, что считается, что этот подарок может «разрезать» отношения между людьми. Опаснее всего дарить ножи на свадьбу – суеверие гласит, что молодожены могут быстро развестись. Однако суеверие можно обойти. Человек должен дать монетку за подаренный нож. Таким образом, он станет не подарком, а покупкой и суеверие не сбудется.

Тапочки

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Считается, что подаренные тапочки сулят тяжелую болезнь и смерть. Особенно серьезно стоит отнестись к белым тапочкам – раньше существовала традиция, согласно которой покойников хоронили в белой обуви, которая напоминала тапочки. Отсюда и взялось суеверие.

Головной убор

Во многих культурах существует примета, согласно которой дарящий может получить влияние над человеком, если подарит ему головной убор. Предки верили, что так можно установить контроль над разумом, поэтому шапку в качестве подарка никогда не принимали. Если вы решились подарить шапку, то дайте ее человеку надеть ее самостоятельно. Иначе вас ждут хлопоты, связанные с ним.

Полотенце

Запрет на этот подарок идет также из древности. Раньше полотенца использовали не только в быту, но и для различных ритуалов. Так, его брали на похороны. На поминках гостям раздавали небольшие полотенца, чтобы они могли вытирать ими слезы. С тех пор считается, что подаренное полотенце может принести в дом горе и печаль.

Посуда

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Важно не дарить битую посуду, так как она может разбить человеку жизнь. Если вы все-таки решились на такой подарок, то в коробку с тарелками или кружками нужно положить монету или купюру. Считается, что подаренная посуда сулит человеку безденежье. С помощью наличных денег вы снимаете это суеверие.

Зеркала

Этот предмет тоже часто используют в магических ритуалах и гаданиях, поэтому такой подарок предвещает беду. Также в древности люди считали, что зеркало – это портал в другой мир, поэтому через зеркало к человеку могут прийти мертвые и злые духи.

Кошелек

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Считается, что подаренный кошелек может сулить безденежье. Если вы не желаете зла человеку, которому преподносите подарок, в кошелек нужно положить монету или купюру.

Духи

Приметы гласят, что женщинам нельзя принимать в подарок духи, так как она может поменять свой запах и стать чужой для мужа. Поэтому рекомендуется принимать такой подарок только от близких родственников или супруга. Также не стоит дарить духи чужому мужу. В таком случае женщина становится соперницей его супруги.

Средства личной гигиены

Приметы запрещают дарить средства личной гигиены – гели для душа, мыло и другое. Дело в том, что они притягивают на себя негативную энергию и могут принести человеку горе.

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