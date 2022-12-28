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3 часа назад

В Тульский музей вернули картину спустя 15 лет реставрации

Lenta.ruиещё 1

В Тульский музей изобразительных искусств вернули картину середины XVIII века «Пир Валтасара». Процесс реставрации полотна длился 15 лет. Об этом сообщается на сайте Тульского музейного объединения.

В Тульский музей вернули картину спустя 15 лет реставрации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Работа находилась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря с 2007 года. Процесс реставрации затянулся не только из-за сложности восстановления деталей, но и из-за случившегося пожара в мастерской. «Пир Валтасара» уцелел, однако некоторые фрагменты пришлось заново восстанавливать.

Автор картины неизвестен. В ее основе лежит библейский сюжет из Ветхого Завета. Согласно нему, Валтасар, сын последнего царя Вавилона, устраивает в городе пир после того, как получает власть. Новый царь забылся в праздновании и не придал значения тому, что к стенам города подошли вражеские войска, которые начали осаду. Выражение «Валтасаров пир» означает шумное празднование накануне беды.

Ранее в Туле в Государственном Историческом музее (ГИМ) открылась выставка «Купеческий портрет XVIII — начала XX века». Главные экспонаты выставки — 48 уникальных полотен из собрания Исторического музея, позволяющих проследить развитие русского купеческого портрета. Некоторые из них представлены публике впервые. Кроме того, в экспозицию вошли более 200 памятников музейного собрания, включая костюмы, украшения, монеты и бумажные деньги, а также ордена и медали.

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