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2 часа назад

Сколько стоил подарок принца Уильяма для Кейт Миддлтон на Рождество

Super.ru

Российским знаменитостям едва ли пришелся бы по вкусу такой выбор. А Кейт Миддлтон была счастлива получить от супруга серьги стоимостью порядка 8000 тысяч рублей, сообщает The Sun. Дворецкий оказался прав! Известно, что герцогиня Кембриджская обожает парижский бренд Sezane. Подарок Кейт надела при первой возможности, а значит, им уже можно полюбоваться на фотографиях.

Сколько стоил подарок принца Уильяма для жены на Рождество
Фото: Super.ruSuper.ru

Королевским сюрпризом на этот раз оказалась позолоченная бижутерия со сложным дизайном в виде монет с подвесками, украшенными камнями. Кстати, стоит Кейт приобрести что-то из массмаркета, британские модницы тут же раскупают «распиареную» модель. Пора уже брендам делать отчисления в королевский бюджет.

Вещи,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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