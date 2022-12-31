Сколько стоил подарок принца Уильяма для жены на Рождество

Российским знаменитостям едва ли пришелся бы по вкусу такой выбор. А Кейт Миддлтон была счастлива получить от супруга серьги стоимостью порядка 8000 тысяч рублей, сообщает The Sun. Дворецкий оказался прав! Известно, что герцогиня Кембриджская обожает парижский бренд Sezane. Подарок Кейт надела при первой возможности, а значит, им уже можно полюбоваться на фотографиях.