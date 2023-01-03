Дискотека 90-х: вечнозеленый хит "Чыршы янында"

Шлягер от певца трудового подвига и любителя джаза

Фото: Реальное время Реальное время

Не так-то много новогодних популярных песен в татарской эстраде. А самая известная, знакомая и взрослым, и детям, была написана еще до оттепели. Кажется, она уже стала народной. Это "Чыршы янында", первый куплет которой теперь живет самостоятельной жизнью.

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Поэт

Чыршы, чыршы, без сине Сагынып көттек ел буе. Син тагын да матурырак Бизәлгәнсең бу юлы.

Сахаб Урайский — это Сахабетдин Мавлютов, он родился 21 декабря 1907 года в деревне Татарское Урайкино (Иске Кызылсу) Мелекесского уезда Самарской губернии. Сейчас это Ульяновская область. По имени села он и взял себе псевдоним. Учился в Самарском татаро-башкирском педагогическом техникуме, работал в куйбышевской газете "Колхозчы" ("Колхозник"), поступил на Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. С 1938 года он в Казани, в молодежной газете "Яшь сталинчы" ("Юный сталинист"). После войны, еще потрудившись журналистом, перешел в редакцию литературы для детей и юношества Татарского книжного издательства.

Первый сборник, "Дочь пастуха", вышел в 1933 году. Вот пример стихотворения Урайского: "Мин хәтерлим, Йөрәк каныбызның Камылларга тамып калганын, һәм хуҗага каршы йөрәкләрдә Нәфрәт уты дөрләп янганын" ("Я помню, как кровь наших сердец капала на стерню, как в сердцах против хозяина горела ненависть"). Также есть в его стихах и пейзажная лирика, произведения для детей, философские размышления. Среди крупных творений — поэма "Давыллар аша" ("Сквозь бури"): она о сироте Гайше, которая убегает из деревни в город, живет в ночлежках, занимается воровством, но в итоге поступает в школу фабрично-заводского обучения и устраивается на работу. После он стал писать тексты для песен, переводил Лермонтова, Шевченко, Твардовского, Исаковского, Агнию Барто, публиковал очерки о строительстве Куйбышевской ГЭС. Умер 15 февраля 1957 года. В 2007 году в его родной деревни открыли мемориальную доску.

Композитор

Среди песен Урайского есть сочинения на музыку Энвера Бакирова ("Тынычлык сугышны җиңәр" — "Мир победит войну"), Салиха Сайдашева ("Укырга" — "Учиться"), Рустема Яхина ("Син кал бездә" — "Ты останься у нас", которую пел Эмиль Заляльдинов, "Онытма" — "Не забудь", "Нинди матур безнең бакчалар" — "Как красивы наши сады"), Мансура Мозаффарова ("Син кайтмадың" — "Ты не вернулся", ее исполняли Мунира Булатова, Шамиль Ахметзянов и Римма Ибрагимова).

"Чыршы янында" написал Исмай Шамсутдинов. С Урайским они были одного возраста, он родился 29 сентября 1910 года в Надеждинске (Серов, Свердловская область). Его предки приехали туда из Апастовского района. Был чернорабочим, учился в ФЗО, работал в металлопрокатном цехе. Так же с 1930-х в Казани, где сначала трудится шофером, а потом становится руководителем художественной самодеятельности радиоузла при местном радиокомитете, после чего поступает в Казанское музыкальное училище, учится у Юрия Виноградова. В 1948-м он уже в консерватории, а после почти 30 лет работает на Татарском радио музыкальным редактором и звукорежиссером. Умер 8 июня 1982 года.

Среди работ Шамсутдинова есть джазовые композиции, которые исполняли музыканты оркестра Олега Лундстрема. Кстати, племянник композитора — живущий на улице Каюма Насыри художник Рушан Шамсутдинов.

Пластиночных песен "Чыршы янында" найти не удалось. Как водится у популярных песен, большинство знает только первый куплет: "Елка, елка, мы тебя ждали, тосковали весь год. Ты еще красивей нарядилась на этот раз". А вот в третьей части поется: "Мы играем, поем, веселимся, смеемся. Мы любим нашу страну, давшую нам хорошую жизнь".