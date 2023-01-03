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2 часа назад

США вернут Египту украденный саркофаг древнего жреца

Газета.Ru

Деревянный саркофаг, ранее бывший экспонатом Хьюстонского музея естественных наук, был возвращен в Египет после того, как власти США установили, что он был получен незаконным путем несколько лет назад. Об этом сообщает Associated Press.

США вернут Египту украденный саркофаг древнего жреца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Репатриация является частью программы правительства Египта по прекращению торговли украденными древностями. В 2021 году властям удалось вернуть в Египет 5300 украденных предметов со всего мира. Мостафа Вазири, представитель Верховного совета древностей, сказал, что саркофаг относится к позднему династическому периоду древнего Египта, эпохе последних не-эллинистических фараонов, шедшей с 664 г. до н.э. до пришествия Александра Македонского в 332 г. до н.э.

По словам Вазири, саркофаг высотой почти 3 метра с ярко окрашенной верхней поверхностью, возможно, принадлежал древнему жрецу по имени Анхенмаат, хотя некоторые надписи на нем были стерты.

Он был передан в понедельник в Каире Даниэлем Рубинштейном, поверенным в делах США в Египте.

Передача произошла более чем через три месяца после того, как окружная прокуратура Манхэттена установила, что саркофаг был украден из некрополя Абу-Сэр к северу от Каира. Затем он был ввезен контрабандой через Германию в Соединенные Штаты в 2008 году.

«Этот потрясающий саркофаг был продан хорошо организованной сетью, которая разграбила бесчисленное количество предметов старины из региона, — рассказывает прокурор Элвина Брэгга. — Мы рады, что этот объект будет возвращен в Египет, которому он принадлежит по праву».

Брэгг сказал, что та же самая сеть контрабандой вывезла из Египта позолоченный саркофаг, который был выставлен в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Музей купил произведение искусства у парижского арт-дилера в 2017 году примерно за 4 миллиона долларов. Он был возвращен Египту в 2019 году.

Ранее египтолог проверил древнеегипетскую технику извлечения мозга через нос.

Вещи,Александр Македонский,
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