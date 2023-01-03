Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали, что делать с ненужными новогодними подарками. Выбрасывать не обязательно

Секрет Фирмы

Как известно, ни один праздник не бывает таким же ярким, запоминающимся и красивым, как Новый год. Кроме того, в этот день принято дарить близким подарки. И как часто это бывает, в повседневной суете совершенно не остается времени на размышления, и мы зачастую покупаем то, что подвернется под руку. Потом же такие «спонтанные сюрпризы» пылятся в дальних уголках шкафа. Семейный психолог Ольга Романив рассказала, как лучше поступать с бесполезными презентами, если жалко нести их на помойку.

Россиянам рассказали, что делать с ненужными подарками
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Ненужные подарки всегда можно отдать или передарить, если вы уверены, что кому-то другому данная вещь пригодится. При этом всегда нужно быть готовым к тому, что ненужный предмет может через какое-то время вернуться снова к вам. Поэтому передаривайте только хорошие вещи, которые вам по какой-либо причине не подошли», — рассказала Романив

По её словам, сувениры можно вернуть в магазин и получить деньги, если на вещи есть фирменная бирка и чек. Она обратила внимание, что это очень разумный подход, с помощью которого можно не плодить ненужные предметы, которые потом всё равно передариваются на все другие даты.

Но если чека нет, а передаривать вещь некому, то можно выставить её на продажу. Благо, площадок в Сети для этого великое множество. И не нужно заламывать цену, вариант просто отдать «в хорошие руки» тоже имеет место быть.

«Вдруг эта вещь кому-то очень сильно нужна. И в конце концов, ненужные лично вам вещи (и старые, и новые) можно отдать на благотворительность», — заключила психолог.

Вещи,Ольга Романив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители