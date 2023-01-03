Россиянам рассказали, что делать с ненужными подарками

Как известно, ни один праздник не бывает таким же ярким, запоминающимся и красивым, как Новый год. Кроме того, в этот день принято дарить близким подарки. И как часто это бывает, в повседневной суете совершенно не остается времени на размышления, и мы зачастую покупаем то, что подвернется под руку. Потом же такие «спонтанные сюрпризы» пылятся в дальних уголках шкафа. Семейный психолог Ольга Романив рассказала, как лучше поступать с бесполезными презентами, если жалко нести их на помойку.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Ненужные подарки всегда можно отдать или передарить, если вы уверены, что кому-то другому данная вещь пригодится. При этом всегда нужно быть готовым к тому, что ненужный предмет может через какое-то время вернуться снова к вам. Поэтому передаривайте только хорошие вещи, которые вам по какой-либо причине не подошли», — рассказала Романив

По её словам, сувениры можно вернуть в магазин и получить деньги, если на вещи есть фирменная бирка и чек. Она обратила внимание, что это очень разумный подход, с помощью которого можно не плодить ненужные предметы, которые потом всё равно передариваются на все другие даты.

Но если чека нет, а передаривать вещь некому, то можно выставить её на продажу. Благо, площадок в Сети для этого великое множество. И не нужно заламывать цену, вариант просто отдать «в хорошие руки» тоже имеет место быть.