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1 час назад

Россияне вспомнили надежный способ не терять варежки и перчатки

Мослента

Надежный способ не терять варежки и перчатки зимой россияне обсудили в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне вспомнили надежный способ не терять варежки и перчатки
Фото: МослентаМослента

«Мамы и бабушки вязали варежки на резинке и продевали через рукава. Варежки не терялись, и руки ребенка не мepзли. Вот так мамы заботились о нac», — вспомнил автор публикации.

Многие подписчики интернет-сообщества рассказали, что и в их детстве были такие варежки. Некоторые отметили, что прибегают к этому способу до сих пор.

«Резиночку к варежкам сегодня не лишним будет пришивать даже взрослым — столько потеряшек, развешенных по кустам и невысоким деревьям, вижу каждый день», — заявила одна из участниц дискуссии.

Другая удивилась, почему такие прекрасные идеи с годами теряют популярность.

«Если задуматься о том, сколько сегодня варежки и перчатки стоят… Лучше разориться на резиночку!» — заметила она.

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