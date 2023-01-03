Названы книги с зимней атмосферой

Новогодние праздничные выходные можно использовать не только для активного отдыха, но и для душевного – приготовить горячий шоколад или ароматный чай и взять хорошую книгу с хорошей зимней историей. Редакция Центральной Службы Новостей выбрала несколько атмосферных произведений, которые подарят зимнее новогоднее настроение.
Остроумная история Кливленд Эмори «Кот на Рождество» предлагает посмотреть на жизнь глазами кота. Герой повести накануне Рождества находит бездомного кота по кличке Белый Медведь, которого улица научила его никому не доверять.
История «Вечера на хуторе близ Диканьки» о смелом Вакуле, требовательной Оксане и коварном Черте давно стала самой настоящей рождественской сказкой, идеально подходящей для чтения в новогодние праздники. Повесть Николая Гоголя заиграет новыми красками после каждого нового прочтения.
В истории «Волшебная зима» о семье волшебных Мумми-троллей. Зимой все семейство впадает в спячку, но наш герой проснулся и оказался в необычайно красивом месте. Вся долина оказалась укрыта пушистым белым одеялом из снега. Эта сказочная история скандинавской писательницы Туве Янссон поможет посмотреть на привычные вещи другими глазами.