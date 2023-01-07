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2 часа назад

Золото, жемчуг и рубины: какой подарок выбрать к Рождеству

Наш край

Выбирая в подарок украшения на Рождество, эксперты советуют обратить внимание на цвета красный, золотой и белый. Поэтому подарок из золота, жемчуга, рубинов подойдут. Об этом РИА Новости рассказала директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.

Какой подарок выбрать к Рождеству
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Если вы хотите быть в «рождественском» тренде, то среди разнообразия цветов выбирайте золотой, красный и белый. Не случайно эти цвета мы видим на рождественских открытках», — сказала она.

Для подарка матери, сестре, тете или свекрови она советует серьги или кулон из золота или серебра. Взрослым женщинам больше подойдут украшения в классическом стиле, а более молодым – например, браслет с символическими подвесками.

Для мужчин лучше выбрать запонки, заколку для галстука или ручку лаконичной модели без камней.

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