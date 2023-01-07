Вечернее платье принцессы Дианы продадут на аукционе

Платье сшито модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Эксперты оценивают бархатное платье в стиле «Инфанта» в 80–120 тыс. долларов. Ранее наряд был продан за месяц до гибели принцессы за 24 тыс. долларов.

Диана стала принцессой Уэльской с 1981 году. Принцесса Диана скончалась на 37-м году жизни 31 августа 1997 года в результате автомобильной катастрофы. Принцессу нередко называли «самой фотографируемой женщиной мира». В 1998 году журнал «Time» включил принцессу в список 100 самых важных людей 20 века, а в 2002 году принцесса заняла третье место в рейтинге самых великих британцев по результатам опроса ВВС.