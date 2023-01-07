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4 часа назад

Платье принцессы Дианы продадут на аукционе за миллионы рублей

Lenta.ru

Вечерний наряд, который носила принцесса Диана, продадут на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за миллионы рублей. Соответствующая информация появилась на сайте торгового дома.

Платье принцессы Дианы продадут на аукционе за миллионы рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о платье темно-баклажанового цвета из шелка и бархата без бретелек и с юбкой в форме тюльпана, дополненной тремя пуговицами сзади. Данный предмет гардероба, созданный в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном, оценивается экспертами в сумму от 80 до 120 тысяч долларов (от 5,8 до 8,7 миллиона рублей). Он выставлен на торги во второй раз, после того как в 1997 году также был продан на аукционе Sotheby's.

Известно, что в указанном наряде принцесса в том числе появлялась на страницах журнала Vanity Fair 1997 года, отмечает Forbes. Фотограф Марио Тестино стал автором съемки, сделанной за три месяца до гибели Дианы.

В декабре сообщалось, что крест Attallah Cross принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей. Аксессуар известен благодаря появлению матери принцев Гарри и Уильяма на благотворительном балу в 1987 году.

Вещи,Марио Тестино,
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