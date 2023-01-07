Платье принцессы Дианы продадут на аукционе за миллионы рублей

Речь идет о платье темно-баклажанового цвета из шелка и бархата без бретелек и с юбкой в форме тюльпана, дополненной тремя пуговицами сзади. Данный предмет гардероба, созданный в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном, оценивается экспертами в сумму от 80 до 120 тысяч долларов (от 5,8 до 8,7 миллиона рублей). Он выставлен на торги во второй раз, после того как в 1997 году также был продан на аукционе Sotheby's.